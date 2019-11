"Il Fuori Coro": "Il video dell'aggressione alla stazione di Mondovì? Uno sberleffo vergognoso"

La loro lettera comincia così: "Siamo ufficiali e agenti appartenenti alla polizia locale di diversi Comuni d'Italia che, uniti nel comune intento di vedere finalmente approvata la riforma della polizia locale, abbiamo costituito sui social network un gruppo denominato "Il Fuori Coro", un luogo d'incontro dove, le nostre voci, possono andare al di là, nel pieno rispetto della legge, con la ferma volontà di diffondere un'identità e promuovere un senso di appartenenza fra tutti i 60mila operatori della polizia locale italiana, portando avanti iniziative intese proprio a rafforzare lo spirito di Corpo unitario".

La loro missiva, indirizzata al sindaco e al comando di polizia locale di Mondovì, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e alle redazioni delle testate locali, inclusa la nostra, ha come finalità quella di commentare ufficialmente e in maniera coesa l'episodio verificatosi alcuni giorni fa presso la stazione ferroviaria del capoluogo monregalese, con una donna e la sua cagnolina aggredite da un cane di grossa taglia e riprese da alcuni soggetti in un video.

"Chissà se i ridanciani protagonisti di quanto accaduto a Mondovì - scrivono -, dopo aver letto le cronache monregalesi, abbiano provato un certo senso di vergogna e chissà se, invece, chi ha espresso incauti giudizi sull'operato della polizia locale di questa graziosa città del Cuneese, avrà imparato la grande lezione della necessaria ponderatezza prima dell'esternazione di qualsivoglia giudizio. La cronaca delle gazzette narra al proposito, come una donna a passeggio con la propria cagnolina, un animale di taglia piccola, sia stata aggredita da un cane, senza guinzaglio e museruola e di taglia ben più grossa, tra le risate sguaiate del proprietario del cane, dei presenti alla scena e dell'immancabile 'regista' di turno che ha pensato molto 'spiritosamente' di riprendere l'evento per postarlo poi sul web piuttosto che intervenire in aiuto della signora in difficoltà. Storie di sempre che si ripetono anche nella mentalità distorta di coloro che hanno voluto vedere dell'indifferenza perfino nell'intervento dei colleghi della polizia locale, che invece si sono prodigati per aiutare la signora che non ha mancato di ringraziare in più occasioni per il soccorso e il supporto fornitole dagli agenti, in quella determinata occasione".

"Non faremo - proseguono - un panegirico in lode alla polizia locale monregalese; sappiamo bene quale sia il valore che ogni agente rappresenta nel tessuto sociale e di come questo sia un valore che rifugge dai toni encomiastici e dalle luci della ribalta per l'umiltà propria di chi opera in silenzio per il bene e a beneficio della comunità tutta. Vogliamo piuttosto, con questa breve nota, rimarcare come vergognoso sia stato il comportamento di quel 'parterre de roi' che ha preferito darsi allo sberleffo piuttosto che prestare aiuto in una situazione che avrebbe potuto risolversi in un ben più tragico epilogo. Questione di educazione, quell'educazione che, assente tanto nei cani quanto in chi li conduce, provoca o dovrebbe provocare effetti collaterali quali biasimo e riprovazione, anche se a Mondovì così non è stato. Per quanto riguarda i colleghi invece, come si evince dalle parole della signora e da chi ha occhi per vedere e testa per pensare, ancora una volta hanno dato prova di quanto fondamentali siano la presenza e l'operato della polizia locale tanto nei grandi quanto nei piccoli centri urbani, al servizio del cittadino e di coloro che sono con il cellulare sempre a portata di mano e pronti ad immortalare scene della quotidiana operatività dei 'vigili', denigrando la stessa o dileggiandone l'operato. Miserie umane che ci lasciano poi non indifferenti ma piuttosto rammaricati di non poter, come succede in Paesi che spesso portiamo ad esempio e che sogneremmo di emulare, denunciare tutti questi aspiranti cineasti per aver ripreso e diffuso immagini di forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni".

In conclusione, i componenti de "Il Fuori Coro" asseriscono: "Speriamo, perché a questo punto possiamo soltanto sperare, che un nuovo sentimento popolare si faccia strada nelle coscienze e coloro che hanno dileggiato sia la signora vittima dell'aggressione che gli agenti che l'hanno aiutata e sostenuta, mettano da parte certi comportamenti offensivi e indifferenti per lasciare spazio a sentimenti di solidarietà e rispetto, per il prossimo e per chi, con una divisa, cerca di trasmettere un messaggio ed un'idea di civiltà e crescita umana e sociale. I colleghi della locale di Mondovì e quelli di tutto il Paese da sempre portano avanti questo progetto per chi abbia voglia di capire e partecipare al civile consorzio umano".