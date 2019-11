“L’encomio del Presidente nazionale FAI al gruppo Giovani Saluzzo per il video–poesia dedicato all’Infinito

Orgogliosamente, la Delegazione FAI Saluzzo e il Gruppo FAI Giovani Saluzzo rendono noto l’encomio ricevuto dal Presidente del FAI Andrea Carandini per il video promozionale realizzato per invitare alla partecipazione delle Giornate d’Autunno 2019.

Le parole del Presidente hanno sottolineato “grande commozione” nel vedere e ascoltare l’interpretazione de “L’Infinito” di Leopardi contenuta nella realizzazione video curata da Smart Factory, Digital content agency di Torino che ha prestato le proprie competenze, in forma gratuita, per celebrare le bellezze di Saluzzo aperte al pubblico nella due giorni.

“Mi avete fatto sentire il bene che fa il FAI alla nostra travagliata, quanto incomparabile Italia, che voi in questo momento al meglio impersonate” aggiunge Andrea Carandini.

Il FAI ha dedicato l’edizione 2019 delle Giornate d’Autunno ai 200 anni de “L’infinito” del grande poeta italiano, aprendo al pubblico il rinnovato giardino di Recanati.

L’occasione è stata celebrata dal Gruppo Giovani con la campagna social #infinitostupore, legata al sentimento che si voleva suscitare nel visitatore.

Maurizio Bodrero, Direttore Creativo di Smart Factory e voce narrante del video dichiara “Confrontandoci con la Delegazione e il Gruppo Giovani abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti i volontari italiani l’idea e la colonna sonora audio: ci auguriamo che la nostra video-poesia possa ispirare altre delegazioni del FAI a realizzare la loro interpretazione de L’Infinito leopardiano”.

Si ringraziano Smart Factory per la produzione esecutiva del progetto, i giovani registi Gabriele Testa e Stefano Borello, Marco Debonis per la colonna sonora originale, Emiliano Frediani per il sound design e Davide Giordano per le riprese aeree.

Il Gruppo FAI Giovani Saluzzo si è costituito nella primavera del 2019, in seno all’inaugurazione della Delegazione, ed è composto da una quindicina di ragazzi provenienti dai territori del Marchesato.

Per informazione: saluzzo@faigiovani.fondoambiente.it Profilo IG e FB: @faigiovanisaluzzo