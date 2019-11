Torna la Festa di Sant'Andrea: a Cavallermaggiore i festeggiamenti per il patrono di albergatori, chef, ristorati e operatori del turismo

La Festa di Sant’Andrea ha lo scopo principale di rinsaldare l’amicizia tra colleghi operatori dell’ospitalità e della ricettività alberghiera, della ristorazione ed enogastronomia appartenenti all’antico sodalizio della Compagnia di Sant’Andrea, trascorrendo insieme una serata di relax e divertimento.

Quest’anno sarà caratterizzata dalla consegna dei riconoscimenti “I Migliori della Provincia”, con i quali l’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo e la Confcommercio della Granda premieranno 20 operatori dell’accoglienza e della ristorazione del Territorio che si sono distinti per la loro eccellente professionalità, storia e capacità imprenditoriale.

L’evento si terrà presso l’EvitaDisco di Cavallermaggiore, Strada Statale 20, lunedì 18 novembre 2019 a partire dalle ore 19,30 con la cena coordinata dai colleghi chefs dell’Associazione Cuochi Provincia Granda.

La serata sarà allietata dalla gradita presenza dei Trelilu e sarà ripresa dalle telecamere di TeleCupole Piemonte. La quota di partecipazione è fissata in euro 50.

Per esigenze organizzative, è necessario effettuare la prenotazione presso la Segreteria organizzativa dell’Associazione Albergatori Esercenti Operatori Turistici della provincia di Cuneo (tel. 0171/437220, fax 0171/437221, e-mail: cuneo@confcommercio.it).

“La Giunta esecutiva dell’Associazione Albergatori, aderente a Confcommercio della provincia di Cuneo – afferma il Presidente Carlo Zarri di Cortemilia – ripropone come ogni anno questo evento che è per noi una importante tradizione".

“La ristorazione e l’ospitalità in tutte le loro declinazioni – aggiunge Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – sono categorie storiche che Confcommercio, attraverso l’Associazione Albergatori, segue e tutela in tutti gli ambiti e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche locali”.

Sabato 30 novembre la Chiesa ricorda Sant’Andrea; quindi, per rispettare la Tradizione, nello stesso giorno alle ore 18 in Duomo a Cuneo verrà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Colleghi del Commercio e del Turismo defunti.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con importanti aziende e sponsors istituzionali, ai quali va il ringraziamento del Consiglio Direttivo dell’Associazione e di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo.