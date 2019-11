Venerdì 15 novembre Livia Turco consegnerà il Premio Mario Antonio Riu 2019

Venerdì 15 novembre, alle 17.45, nella sala conferenze Ping (in via Pascal 7) si terrà la cerimonia di consegna del Premio Mario Antonio Riu 2019, istituito in memoria dell’amato sindaco di Caramagna, vicepresidente della Provincia, per dare continuità al suo impegno per una buona politica, per la solidarietà sociale e la fratellanza tra i popoli.

In occasione della consegna del premio 2019, l’Associazione, nata con l’obiettivo di “promuove la formazione culturale, sociale, politica dei cittadini, in particolare dei giovani e dei migranti”, ha invitato la vicepresidente del Senato della Repubblica, la senatrice Anna Rossomando, a proporre una riflessione introduttiva sui “doveri del diritto e sul rispetto dei diritti” in tema di emigrazione.

“I processi migratori svolgono un ruolo sempre più centrale nel definire le molteplici sfaccettature di una nuova responsabilità sociale e umana che si colloca al punto di intersezione tra etica, politica, tecnica, comunicazione e diritto - commenta il presidente dell’associazione Andrea Alfieri - e richiede di maturare la consapevolezza di vivere in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento reciproco di diritti e di doveri nel quale l’esercizio attivo della cittadinanza potrà sviluppare nuove forme di convivenza pacifiche, responsabili e autentiche”.

La cerimonia di premiazione si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, e del sindaco Caramagna Maria Coppola.

Seguirà l’introduzione del presidente dell’Associazione Andrea Alfieri e la riflessione della vicepresidente del Senato Anna Rossomando sul tema: “Emigrazione: i doveri del diritto e il rispetto dei diritti”.

A conclusione della serata la consegna del Premio Mario Antonio Riu 2019 da parte di Livia Turco.