Una donna sui 50 anni è precipitata nel pomeriggio di oggi (mercoledì 6 novembre) dal sesto piano della struttura dell'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo.

La signora è stata soccorsa da alcuni membri del personale dell'ospedale, ma è deceduta per le ferite riportate.

Non sono state diramate informazioni sulla sua identità; non sarebbe stata, comunque, una paziente e non si sarebbe recata in ospedale per controlli o per una visita.

Sul posto anche i carabinieri di Cuneo.