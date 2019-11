Crisi Mahle, Gribaudo presenta interrogazione: "Il governo vuole sostenere un eventuale passaggio all'elettrico"

“Oggi in Commissione Lavoro alla Camera ho interrogato il governo sull’annunciata chiusura degli stabilimenti piemontesi della Mahle, che coinvolge 450 lavoratori, oltre la metà dei quali a Saluzzo. Il primo tavolo si aprirà certamente in Regione ma ho ricevuto dalla sottosegretaria Puglisi l’impegno a seguire fin da subito la vicenda per individuare ogni possibile soluzione per evitare la chiusura e il licenziamento degli operai.”



Lo dichiara, dopo il question time in Commissione Lavoro, la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo.



“Il governo ha anche rassicurato sulla volontà di voler sostenere il passaggio della produzione verso soluzioni più ecologiche, ad esempio da motori diesel ad elettrici. Mi auguro che questo impegno venga reso visibile e tangibile fin dalla legge di bilancio, e che si affronti con decisione presso il Ministero dello sviluppo economico la questione della fusione fra i gruppi FCA e PSA, che per il comparto in Piemonte deve riuscire a rappresentare un’occasione di rilancio, e non il contrario.”