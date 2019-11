Formentera: l’isola dei sogni

Formentera è l’isola più piccola dell’arcipelago delle Baleari e, nonostante le sue ridotte dimensioni, racchiude in sé scenari di una bellezza caraibica. Immaginatevi spiagge di sabbia bianca con sfumature coralline, un mare che spazia dall’azzurro più intenso al turchese ma, soprattutto, una sensazione di libertà che difficilmente troverete in altri luoghi. Eh sì, perché la magia di Formentera risiede nel suo genius loci, quell’entità impalpabile che fa sì che, chiunque visiti l’isola ne rimanga stregato! Chiedete a chi c’è già stato… non troverete una persona che non porti con sé un ricordo fantastico dell’isola.

Per pianificare la vostra vacanza vi basterà prenotare un volo per Ibiza, informarvi sugli orari del traghetto che dal porto vi porterà sulla piccola isola e, prenotando in anticipo uno dei tanti appartamenti a Formentera , una volta arrivati non dovrete far altro che godervi le vostre meritate ferie!

Tra le prime cose da fare a Formentera c’è sicuramente il giro delle spiagge: che scegliate di andare subito a vedere la famosissima Playa de Ses Illetes (considerata una delle più belle d’Europa) o che siate diretti nella lunga spiaggia di Migjorn resterete incantati dai profumi della natura e dalla bellezza del mare cristallino. Molti si chiedono come è possibile che l’acqua del mare di Formentera sia trasparente praticamente ovunque… il mistero è presto svelato. Nei fondali vive una pianta endemica del Mar Mediterraneo che si chiama Posidonia Oceanica: essa, grazie alla sua conformazione, è in grado di creare una barriera naturale che protegge la linea di costa dall’erosione ma, soprattutto, sprigiona una grande quantità di ossigeno che contribuisce a mantenere i fondali e le acque costantemente puliti.

Girando per le varie spiagge incontrerete anche diversi chiringuitos, ovvero piccoli chioschi dall’aspetto spartano che vi regaleranno emozioni uniche. Sarà proprio qui che spenderete il vostro tempo sorseggiando mojito o una cerveza (birra) fresca, il tutto con i piedi nella sabbia e davanti ad un mare di un azzurro incomparabile. Non perdetevi poi il rito dell’aperitivo, una delle attività fondamentali da provare a Formentera! La “puesta del sol” per dirla in spagnolo, è quel momento dove le persone si ritrovano in uno dei tanti chiringuitos per salutare in modo simbolico il sole. I colori che vedrete nel momento in cui questo inizia a baciare il mare, saranno quanto di più bello potrete ricordare dell’isola.

E poi ci sono i fari di Formentera. Grandi e solenni, eretti su alte scogliere, affascinano da sempre grandi e bambini. Ne esistono tre sull’isola, ma uno di questi, esattamente quello situato al porto di La Savina non gode del fascino degli altri due. Quello della Savina è infatti un piccolo faro vicino al quale è stato costruito un parcheggio. Non è qui che dovrete dedicare il vostro tempo!

Il primo che vi suggeriamo di visitare è quello posto ad sud-ovest dell’isola, il faro di Cap de Barbaria. Questa imponente costruzione volge fiera il suo sguardo alle coste africane e pare che, il suo nome, derivi proprio da quest’ultime chiamate in passato “berberias”. Per arrivarci dovrete seguire la strada per Cala Saona e, ad un certo punto, troverete le indicazioni che vi porteranno al faro. Precisiamo che non ci arriverete direttamente con l’automobile o il motorino ma dovrete lasciare il vostro mezzo in un’area di sosta gratuita. Una volta che avrete parcheggiato vi aspetterà una suggestiva passeggiata di circa due chilometri. Sarà proprio in questo tragitto che inizierete ad assaporare la bellezza di questo luogo così selvaggio e remoto. Man mano che vi avvicinerete inizierete a scorgere da lontano il grande faro e, una volta al suo cospetto, sarete avvolti da una sensazione di ineguagliabile libertà.

L’altro faro da non perdere è quello che si trova a La Mola. Innanzitutto vi consigliamo di vederlo nei giorni di mercoledì o domenica poiché, durante il pomeriggio di queste due giornate, nella piazza del centro abitato, si svolge il mercatino hippy più grande dell’isola! La Mola, è una località molto particolare dal punto di vista geografico… si trova infatti nel punto più rialzato dell’isola, lontano quindi dal mare e dalle spiagge. Questo piccolo centro abitato è uno dei più popolati dagli isolani e, con la sua piazza, la sua piccola chiesa e una stradina ricca di negozi e ristoranti è un luogo molto piacevole da visitare.

Ma parliamo del suo faro. Questo colosso, inaugurato nel 1861, si erge fiero su scogliere che raggiungono un’altezza di circa 120 metri ed è inserito in una zona geografica catalogata come “Area Naturale di Speciale Interesse”. Il paesaggio che lo accoglie dona una sensazione di spaesamento e libertà difficile da descrivere a parole. Forse, le più adatte, sono quelle citate nel romanzo di Jules Verne “Le avventure di Hector Servadac”: egli definisce questo luogo “la fine del mondo”.

Dopo essere stati travolti da un turbinio di emozioni potrete anche decidere di cenare a La Mola. Uno dei posti più frequentati si chiama Can Carol: propone ottimi mojito (anche analcolici per chi non gradisse l’alcool) e gustosissimi hamburger.

Ma questa è solo una panoramica della meravigliosa isola di Formentera… abbandonatevi al suo spirito e tornerete diversi. Buone vacanze a tutti!