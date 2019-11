Il Lessico di Beppe Ghisolfi al Primo Ministro di Capo Verde

Continua la collaborazione con i Paesi e con le economie emergenti, europee e degli altri Continenti, nel segno dell'alfabetizzazione economico-finanziaria portata avanti dal Banchiere europeo Beppe Ghisolfi ora anche tramite la neonata Accademia inaugurata a Torino e della quale egli è Presidente.

In tale ruolo Beppe Ghisolfi, coadiuvato dagli altri vertici dell'Accademia - il Direttore generale avvocato Alberto Rizzo e il Vicepresidente Marco Buttieri - e alla presenza del Prefetto della provincia di Cuneo S.E. Giovanni Russo, ha consegnato una copia di pregio del Lessico Finanziario al Primo Ministro di Capo Verde On. Ulisses Correia e Silva. Il Premier di questa Nazione in via di sviluppo del continente Africano, con la quale grazie anche al pluridecennale impegno di Padre Ottavio Fasano sono ormai consolidati i nostri rapporti di collaborazione in campo missionario e agricolo, è infatti in missione nella Granda per rafforzare le intese in atto.