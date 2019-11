La Pastiera Napoletana: quando bontà e tradizione si incontrano a tavola

La storia della Pastiera Napoletana è molto antica. Le sue origini ci portano molto lontano, principalmente nei culti pagani dove si festeggiava l'inizio della primavera. Ma partiamo dalle origini.

La leggenda narra la storia di Partenope che decise di fissare la sua dimora tra il golfo di Posillipo e il Vesuvio. Ogni anno, nel periodo primaverile la bellissima sirena Partenope fuoriusciva dal mare, e salutava le persone che si trovavano nel golfo con canti e gioia. Un bel giorno, tutti i passanti furono conquistati dalla sua dolcissima voce, e come dono per ringraziarla le offrirono tutto quello per loro era prezioso.

Per la consegna dei doni alla bella Partenope, furono selezionate sette ragazze:

Farina:simboleggiava la ricchezza

Ricotta:simboleggiava l'abbondanza

Uova:simbolo di riproduzione

Il grano cotto nel latte:simboleggiava l'unione tra il regno vegetale con il regno animale

Fiori d'Arancio:simboleggiava il profumo della terra

Spezie:simboleggiavano un dono per tutte le comunità

Zucchero:simboleggiava la dolcezza del canto di Partenope

Una volta che Partenope ricevette tutti i doni, affondò nel mare per dare quei doni agli altri dei; questi utlimi, grazie alla loro divinità, misero insieme tutti gli ingredienti trasformando il dolce nella prima vera e propria Pastiera.

Questo è quello che la leggenda e la tradizione napoletana, ci narrano sulle origini di questo famosissimo dolce.

Com'è nata la Pastiera

Per quanto riguarda le origini non abbiamo una certezza sulla storia di questo dolce, ma sappiamo solo che probabilmente venne inventata all'interno di un monastero napoletano forse il convento di San Gregorio Armeno; una monaca unì al dolce il profumo dei fiori d'arancio, l'acqua di millefiori (che simboleggiava il profumo della primavera), le uova, le spezie provenienti dalle zone asiatiche, il cedro e il grano cotto.

Il dolce venne creato con delle striscioline che indicavano appunto i Decumani e i punti cardini della città. Le suore preferivano dare in dono il dolce agli aristocratici napoletani esaltando il il profumo dei fiori d'arancio, vicoletti e stradine della città.

Un ultimo aneddoto riguarda l'austera Maria Teresa D'Austria, moglie del re Ferdinando II di Borbone, soprannominata" La regina che non sorrideva mai " che accennò un sorriso quando assaggiò una fetta della torta, tanto che il re era talmente felice che volle far arrivare di nuovo il giorno di Pasqua per vedere sorridere la regina, e pronunciò questa frase:"PER VEDER SORRIDERE MIA MOGLIE DOVRÒ ATTENDERE UN NUOVA PASQUA".

Cosa rappresenta la Pastiera per Napoli?

La pastiera, oltre ad essere uno dei dolci più conosciuti della tradizione napoletana, rappresenta soprattutto il simbolo della tradizione gastronomica pasquale, e come già accennato, la protagonista di moltissime leggende antiche. Non c'è pasqua a Napoli e non solo, anche in tutta la Campania, chenon venga preparato questo famoso dolce.

Oramai viene prodotta quasi durante tutto l'anno, ma viene preparato principalmente qualche giorno prima di Pasqua.

Quali sono gli ingredienti che caratterizzano la Pastiera?

La ricetta originale, che potete trovare ben descritta sul sito RicettaPizzaNapoletana , è caratterizzata da prodotti che rappresentano gli elementi fondamentali della tradizione, come ad esempio l'utilizzo delle uova, l'acqua ai fiori d'arancio, il grano cotto etc.

Si può spaziare anche utilizzando altri ingredienti, che rendono la Pastiera più vellutata. Infatti in altri luoghi come nell’area del Casertano, viene utilizzato anche il riso al posto del grano, o i tagliolini al posto della ricotta.

Dunque possiamo dire che la Pastiera classica è una torta a base di pasta frolla, che racchiude una buonissima farcitura a base di:

ricotta

uova

zucchero

frutta candita

grano cotto

Il tutto aromatizzato da spezie e aromi come la cannella, vaniglia, pezzi di arancia e la famosa acqua ai fiori d'arancio. Per evitare che si sbricioli, viene servita direttamente dentro lo stampo usato per la cottura.