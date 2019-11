Le tendenze del matrimonio nel 2020

Il matrimonio moderno è ormai improntato sempre sulla classica tradizione di andare in cappella, ma è proprio l’individualità ad essere la parola chiave per la tendenza del matrimonio per il 2020. L'industria si sta evolvendo e anche per quanto riguarda le partecipazioni al matrimonio , gli ospiti non vogliono più vedere una serie di cerimonie fatte “con lo stampino”. Diamo quindi un'occhiata alle ultime tendenze fissate per il 2020, dallo stile del vestito da sposa a quello delle damigelle d’onore, dai fiori alla torta nuziale. Iniziamo.

Il trend per l’abito da sposa

Se hai sempre sognato di indossare un grande abito bianco in stile principesco per il giorno del tuo matrimonio, le opzioni sicuramente non mancheranno. Ma se, come molte future spose, non hai idea di cosa vuoi indossare o stai cercando qualcosa di più originale, il 2020 sarà il tuo anno fortunato. I designer hanno infatti iniziato una nuova generazione di abiti da sposa e stanno offrendo un’ampia scelta per chi non vuole sembrare troppo “sposa” o ambisce a stupire con molteplici look nel corso della giornata.

Il trend degli abiti da damigella d'onore

Avere due o più damigelle d’onore è una tradizione che difficilmente andrà a sparire, ma ciò non significa che non ci sia un’evoluzione per quanto riguarda i loro abiti. Alcuni stilisti e brand permettono ora alle spose di mettere in mostra la personalità delle loro amiche, piuttosto che fasciarle in un’uniforme anonima color pastello. Mescolare e abbinare stili con colori contrastanti, scollature e stampe sono un trend sempre più in aumento e che sicuramente renderà sovrano durante il 2020.

Il trend dei matrimoni sostenibili

Dal viaggio necessario per riunire tutti in un unico posto, allo spreco alimentare del buffet e del pranzo e/o cena nuziale, i nuovi matrimoni hanno un occhio di riguardo per la sostenibilità. Non è necessario avere un budget enorme per rendere un matrimonio sostenibile, esistono infatti molti modi e trucchi relativamente semplici: dall'utilizzo di articoli di cancelleria per matrimoni realizzati con carta riciclata alla ricerca di una società di catering che offra una cucina etica, locale e biologica. Anche le location per matrimoni sono sempre più ecologiche e stanno diventando più sostenibili.

Una delle nuove tendenze dei matrimoni inoltre, è il giuramento delle nuove coppie ad impegnarsi ad una vita “a zero sprechi”. Il primo passo - simbolico - può essere l’offerta di una parte del budget di matrimonio per una buona causa, magari ad un’associazione che si occupa di sostenibilità ambientale.

Il trend dei fiori da matrimonio

Anche per quanto riguarda i fiori, i matrimoni possono essere sostenibili. Sempre più coppie infatti, scelgono fioristi che usano fioriture stagionali locali, fiori di campo o fiori secchi. Alcune coppie fanno persino un passo in più e scelgono di coltivare i propri fiori. E per quanto riguarda nello specifico i bouquet da sposa, oltre alla sostenibilità, le spose andranno a ricercare sempre di più la personalizzazione del proprio mazzo di fiori.

Il trend delle torte nuziali

Durante un matrimonio si possono modificare un sacco di fattori - o addirittura rinunciarvi - ma la torta è una tradizione che sicuramente non scomparirà mai. Le torte nuziali si sono evolute dai tradizionali tipi con frutta e cioccolato fondente fino a trasformarsi in imponenti opere d'arte coperte di qualsiasi cosa: dai fiori commestibili alla glassa gocciolante, dallo zucchero con le più svariate forme alle pennellate al sapore di gin. Inutile dire che le torte nuziali rappresenteranno sempre di più quella che è l’essenza della coppia. Gli sposi sono due sportivi? Perchè non scegliere una torta nuziale abbellita da creazioni a forma di scarpe da ginnastica e pesi? Oppure gli sposi amano gli animali? Perchè non scegliere una torta a forma di cane o gatto? Le opzioni sono infinite.

I matrimoni sono molto personali e non esiste una tipologia di matrimonio adatta a tutti. La parola chiave del 2020 sarà appunto personalizzazione. Ognuno avrà qualcosa di più o meno diverso dagli altri, che sia l’abito, il catering, lo styling o i fiori.