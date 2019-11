Scopri come selezionare le migliori madie cucina con i consigli di LibrerieDesign

In ogni casa c’è sempre stata e ci sarà anche in futuro l’esigenza di avere mobili che possano servire per raccogliere stoviglie, vettovaglie ed accessori per la cucina od il soggiorno. Le madie e le credenze sono appunto mobili progettati per questo utilizzo.

Madia e credenza sono ormai diventati sinonimi di complementi d’arredo da destinare alla cucina oppure alla zona giorno. Le tipologie sono sostanzialmente due:

1 - le madie cucina alte e strette per ottimizzare gli spazi

2 - le credenze moderne più larghe e basse per l’arredo del soggiorno.

Le prime sono destinate all’uso in cucina, quindi è meglio che siano piuttosto compatte, le seconde devono stare nella zona giorno, quindi è meglio se sono più basse e larghe, per poter ospitare un televisore.

Gli stili di queste tipologie di mobili sono i più svariati: classico, contemporaneo, chabby chic, industrial. La dotazione di ante, cassetti o mensole a giorno rende questi mobili dei pratici contenitori per ogni tipo di oggetto possa servirti nella vita quotidiana.

E per quel che riguarda i materiali? Quali sono quelli più solidi e resistenti? Meglio orientarsi su credenze moderne in legno massello, un materiale solido e duraturo, che ha un’elevata resistenza al carico ed agli agenti esterni. Per i ripiani interni, sono molto indicati quelli in vetro temperato o in legno MDF, perché sono in grado di reggere i carichi senza deformarsi.

Tra i materiali meno costosi possiamo indicare il melaminico (o truciolare nobilitato). Si tratta di un materiale molto solido e resistente, utilizzato per mobili economici, che però non ha una qualità eccezionale. Meglio scegliere credenze realizzate in MDF, in laminato o Fenix, materiali innovativi che assicurano una maggiore durata nel tempo.

C’è da fidarsi ad acquistare madie o credenze su internet? Per rispondere a questa domanda, LibrerieDesign ha creato l’innovativa formula chiamata “Garanzia Tripla” che permette di tutelare gli acquisti online dei propri clienti al 100%.

Come funziona? E’ una serie di garanzie multiple che include:

Garanzia sul trasporto (spedizione assicurata gratuita effettuata con i migliori corrieri specializzati in mobili, dopo aver curato in maniera ottimale gli imballi): ogni problema che può verificarsi nel trasporto è coperto interamente da LibrerieDesign .

Garanzia sul prodotto: ogni vizio o difetto presente nel prodotto e che si evidenza durante il normale utilizzo in un arco di due anni, è interamente coperto.

Garanzia Soddisfatti o Rimborsati : non ti piace il prodotto che hai acquistato, vuoi cambiarlo, ci hai ripensato e vuoi restituirlo? Nessun problema, LibrerieDesign invia a casa tua a sue spese un corriere specializzato a ritirare la merce e ti verrà rimborsato il 100% della cifra che hai pagato . Ed hai tempo fino a 30 giorni per ripensarci!

Perché queste condizioni sono migliori di quelle che gli altri negozi online offrono? Perché gli altri negozi spediscono con corrieri generici, e quando la merce si rompe, se non firmi esattamente con riserva, non riceverai né rimborso né sostituzione.

Se vuoi restituire una madia con un altro negozio online, per usufruire del diritto di recesso, sei costretto a spedire indietro il mobile a tue spese. Come cliente consumatore, non hai delle convenzioni o dei contratti coi corrieri, e quindi la spedizione la paghi carissima! Questo perché i mobili sono molto pesanti ed ingombranti.

E non basta, perché rischi di scegliere un corriere non adeguato a spedire merce fragile, con un rischio molto alto che il prodotto si danneggi durante il reso, e purtroppo in questo caso non avrai diritto a nessun rimborso!

Vuoi avere maggiori informazioni su come lavora LibrerieDesign? www.libreriedesign.com