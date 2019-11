"Su Levaldigi pieno appoggio ad Amilcare Merlo e Ferruccio Dardanello"

Ottanta miliardi di mancato volume d’affari causato dall'impossibilità per le nostre PMI di accedere ai mercati esteri emergenti, compresi quelli localizzati nello stesso continente europeo e che potrebbero consentire alle medesime di rilanciare la propria base manifatturiera e occupazionale in Italia, guardando alla prospettiva d'oltrefrontiera come a un’opportunità complementare e anzi funzionale al consolidamento e allo sviluppo in ambito “domestico” e non alternativa allo stesso.

Unione Cattolica – che nel proprio libro programma CATTOLICI UNITI PER BENEDIRE UN'ITALIA NUOVA ha dedicato uno specifico capitolo-intervista al Cavalier Amilcare Merlo – è il solo partito che abbia proposto un emendamento inteso a promuovere sul piano degli adeguamenti ammodernamenti e completamenti infrastrutturali, in senso veloce via terra e via cielo, i territori provinciali e regionali a torto considerati marginali, ma in verità assolutamente centrali per avvicinare le imprese ivi insediate a mercati esteri che potrebbero essere raggiunti in circa un’ora. Un emendamento che, partendo da un recupero di centralità delle Camere di commercio competenti per area geografica – e quindi dal superamento delle attuali penalità legislative avviate da Renzi e proseguite dai governi Conte 1 e 2 –, punta a far convergere le istituzioni dello Stato su progetti che, integrando infrastrutture già esistenti o già autorizzate, moltiplicherebbero il valore di tale investimento in termini di crescita delle imprese locali e di riassorbimento della disoccupazione secondo un rapporto comprovato per cui un ogni posto di lavoro creato da un’azienda messa in condizione di internazionalizzarsi ne favorisce altri 3 nell'indotto delle attività destinate a fare fronte ai maggiori ordini commerciali.