Bra, il comitato di quartiere Oltreferrovia invita alla cena per SOS Bra chiama Bra e per l’acquisto di un defibrillatore

Buona tavola, senso civico e beneficenza.

Si svolgerà sabato 30 novembre, la cena promossa dal Comitato di quartiere Oltreferrovia presso i locali dei Salesiani (viale Rimembranze, 19), a Bra. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è finalizzata a sostenere i progetti della onlus “SOS Bra chiama Bra” e per l’acquisto di un defibrillatore.

Tutti pronti alle ore 20. Ai fornelli una batteria di cuochi provetti che allieteranno gli ospiti con un menù a base di porri di Cervere, composto da carne cruda ai porri e lardo, tomino con porri e gorgonzola, flan di porri con bagna caoda, pasta al forno ai porri, salsiccia di Bra con porri e contorno, dolce, acqua e vino, al costo di 25 euro (divertimento e chiacchiere gratis). Per i bambini, l’offerta prevede pizza, bibita e dolce al prezzo di 5 euro. Inoltre, c’è la possibilità di un menù alternativo senza porri.

Durante la serata saranno assicurati sia il servizio di babysitter, sia l’intrattenimento musicale con il gruppo “The Angels”, mentre saranno battute all’asta alcune opere di artisti braidesi.

La prenotazione è obbligatoria entro il 27 novembre, versando una caparra di 10 euro, perciò eccovi i contatti: bar Erica di via Piumati 34 (0172/476982); Centro Incontro Rosselli; Davide (328/7817870); Marina (349/8681649).

Ancora una volta il Comitato Oltreferrovia conferma il suo impegno sul fronte della solidarietà, offrendo un bellissimo esempio di cittadinanza attiva. Non solo un aiuto alle famiglie in difficoltà economica, ma a tutta la città con una dotazione che permetterà di rendere più “cardioprotetto” il quartiere.

L’obiettivo è quello di combattere l’arresto cardiaco che, nel nostro Paese, infatti, colpisce con morte cardiaca improvvisa una persona ogni circa 1000 abitanti.

In Italia, l’attuale tasso di sopravvivenza dopo un arresto cardiocircolatorio è solamente del 2%: ciò è determinato dal tempo di intervento dei soccorritori che, mediamente, si aggira intorno ai 12-15 minuti.

Per la persona colpita da arresto cardiaco, ogni minuto che passa è di vitale importanza: in soli sessanta secondi, infatti, si abbassano del 10% le sue possibilità di restare in vita. Dopo soltanto 5 minuti di tempo, le possibilità di salvezza scendono al 50%. Per questo motivo, oltre il 70% delle vittime di arresto cardiaco muore prima di raggiungere l’ospedale.