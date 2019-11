Arriva la lotteria del quartiere San Paolo di Cuneo per finanziare il campo da beach volley

Il comitato di quartiere San Paolo insieme all’ A.S.D. oratorio San Paolo e la parrocchia San Paolo ha organizzato una lotteria per finanziare la realizzazione del campo da beach volley che nascerà nel quartiere. La sinergia tra queste tre realtà del territorio, grazie al contributo della Fondazione CRC e il Comune di Cuneo consentirà al quartiere di avere un polo sportivo completo che comprenderà: il riqualificato campo da calcetto, il campo da calcio, il campo da basket, lo skate park e il futuro campo beach volley. Nonostante gli sforzi dei promotori le spese per la realizzazione dell'opera sono ingenti e per questo è stata indetta una lotteria con ricchissimi premi!

Grazie alla generosità di tante attività commerciali c'è la possibilità di vincere uno dei 131 premi messi in palio:

Primo premio: Motorino Sym Crox 50

Secondo premio: Bicicletta elettrica

Terzo premio: Weekend a Venezia

Quarto premio: Telefunken Led Tv 32''

Il costo del biglietto è di 2,50 euro e l'estrazione avverrà in data 14 dicembre 2019 alle ore 17,30





I biglietti sono disponibili ai seguenti punti vendita:





Bar del Centro - Via L. T. Cavallo – Cuneo

Mirella Acconciature - Via L. T. Cavallo – Cuneo

Acconciatura Moda by Luisa – Piazza Biancani 22 - Cuneo

Ortopedia Pegaso – Corso Francia 14/a Cuneo

Macelleria Bovingranda – Corso Francia 12/a - Cuneo

Ristorante Pizzeria il Tagliere – Corso Francia 73 - Cuneo

Tuttufficio Via Sacco e Vanzetti 5/7 – Cuneo

Expert Cuneo – Corso Nizza 72 – Cuneo

Arcaplanet pet store – Corso Nizza 93 Cuneo

Bar Edelweiss – Corso Nizza 66 – Cuneo

Barracuda cafè and tobacco – Corso Francia 26 - Cuneo

Let Petit Papillon – Corso Francia 167 – Cuneo

Panetteria Caffetteria Galfrè – Corso Francia 108 – Cuneo

A.S.D. Oratorio San Paolo – Referente Davide Orsi 3486621879

Per info:

quartieresanpaolo@gmail.com

Maggiori informazioni sul regolamento

https://quartieresanpaolo.jimdo.com/