Busca festeggia i 100 anni della signora Maria Luigia Isaia

Il sindaco, Marco Gallo, e il parroco, don Roberto Bruna, hanno fatto visita questa mattina alla signora Maria Luigia Isaia per portarle gli auguri dei buschesi nel giorno del suo centesimo compleanno.



In salute, con soltanto un piccolo difetto di udito, Maria Luigia ha gradito molto la sorpresa, con tanto di torta e mazzo di fiori. Nata in cascina nella frazione Morra San Giovanni, lì ha vissuto fino a non molti anni fa, facendo la contadina. Non si è sposata ed ora è accudita in casa dalle nipoti Laura e Silvana. Degli otto tra fratelli e sorelle che erano sono rimasti lei e una sorella, suor Michelina, che ha 91 anni e abita a Giaveno.