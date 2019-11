Trent’anni di Riserva naturale dei Ciciu: venerdì 8 novembre si festeggia l’anniversario a Villar San Costanzo

Nel 1989 veniva istituita la Riserva naturale Ciciu del Villar. Con un provvedimento di legge la Regione Piemonte volle tutelare le colonne di erosione, formazioni geologiche di grande valore, che si ergono ai piedi del Monte San Bernardo, nel Comune di Villar San Costanzo.

Si tratta di “sculture” naturali a forma a fungo gigante, il cui cappello è costituito da un masso di gneiss (anche di notevoli dimensioni) mentre il gambo è costituito da terra e pietrisco compatti. In questa zona le colonne di erosione prendono il nome popolare di "ciciu", termine piemontese che significa pupazzo, fantoccio.

Le Aree Protette Alpi Marittime, che hanno in gestione la Riserva, il Comune di Villar San Costanzo e l’associazione turistica Pro Villar con scuole e pubblico festeggeranno il compleanno venerdì 8 novembre.

Una giornata di eventi che coinvolgerà grandi e bambini a cominciare dalle ore con la Festa dell’albero organizzata dal Comune di Villar San Costanzo in collaborazione con l’Ente Parco e le scuole locali. Un’iniziativa apprezzata e collaudata che consiste in un’attività educativa e di animazione con i guardiaparco dedicata agli alberi, boschi e foreste seguita dalla piantumazione di alcune piante. Al termine l’amministrazione comunale offrirà ai bambini una merenda.

Dalle 14 alle 16, per il pubblico, residenti e valligiani saranno proposte visite guidate gratuite nella Riserva, con partenze ogni mezz’ora. Alle 17, infine, presso la Sala polivalente del Comune di Villar Costanzo si svolgerà l'incontro 30 anni di Ciciu, occasione per far tornare alla mente ricordi e aneddoti direttamente dalle voci di testimoni di ieri e di oggi e attraverso video ed immagini della Riserva. A raccontare i primi 30 anni di storia della Riserva: Gianfranco Ellena, Sindaco di Villar San Costanzo; Paolo Salsotto, Presidente dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime; Enrica Piumatto, Presidente Pro Villar e Enrico Collo, geologo e guida naturalistica. Al termine brindisi e taglio della torta del compleanno.

Per ricordare la giornata è stata realizzata una cartolina commemorativa che riprende il fumetto “Ciciu Story” ideato e realizzato nel 2005 nell'ambito del progetto denominato “CiciuVagando” finalizzato a promuovere e valorizzare la Riserva attraverso percorsi l’individuazione e la segnalazione di escursionistici e turistici.