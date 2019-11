I labari di tante associazioni per il ricordo di Bosia ai suoi caduti

Lo scorso sabato 2 novembre anche il Comune di Bosia ha commemorato i suoi Caduti, ricordati con una santa messa in loro suffragio celebrata da don Andrea Chiesa e accompagnata dalla locale cantoria. Presenti il gonfalone del Comune, le bandiere dei Combattenti e Reduci di Bosia e quelle dei Mutilati e Invalidi di Guerra di Alba, il gagliardetto del Gruppo Alpini Alta Langa e il labaro della Sezione Bersaglieri di Alba.

Al termine della funzione si è deposta una corona al monumento ai Caduti e una alla lapide marmorea che ricorda i fratelli Onorio e Valerio Rettegno, caduti sul fronte russo nella Seconda Guerra Mondiale.

L’intonazione dell’"Inno di Mameli", de "La leggenda del Piave" e de "Il silenzio" hanno reso solenne la commemorazione.

Il sindaco Ettore Secco ha ringraziato i molti bosiesi presenti, fra i quali anche alcuni giovani e bambini, dicendo loro che è doveroso ricordare chi è caduto permettendoci di vivere in un Paese libero e democratico.

Si è anche ricordata l’alluvione del 1994, che ha portato morte e distruzione in tutto il Piemonte. "Non bisogna mai abbassare la guardia ed è compito di ognuno di noi avere cura del territorio e rispettare l’ambiente – ha detto ancora il sindaco –, perché il nostro futuro dipende dal nostro comportamento".