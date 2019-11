Cuneo, Alba e Mondovì: pronti al via i corsi di Confagricoltura per diventare fattoria didattica

La Confagricoltura di Cuneo ha organizzato un corso propedeutico all’ottenimento della qualifica di “Operatore di fattoria didattica”, obbligatoria per l’iscrizione all’elenco regionale.

Il percorso, a numero chiuso e frequenza obbligatoria, prevede sessanta ore di lezione itineranti che si svolgeranno presso le sedi di Cuneo, Alba e Mondovì, uno o due pomeriggi a settimana, da lunedì 9 dicembre a marzo 2020.

Il corso tratterà diversi argomenti riguardanti le politiche agricole comunitarie, l’agricoltura sostenibile, le norme igienico-sanitarie da rispettare, la qualità degli alimenti, il rapporto dell’agricoltura con il territorio, gli aspetti fiscali e assicurativi, il marketing territoriale, i laboratori del gusto e dei sensi delle principali filiere alimentari.

Il corso, organizzato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 1 – Operazione 1.1.1., è aperto a tutte le aziende agricole senza prerequisiti in ingresso. Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0171/692143 o scrivere all’indirizzo e-mail f.dalmasso@confagricuneo.it.

“Le fattorie didattiche rappresentano una vera e propria vetrina per la nuova agricoltura e sono in grado di creare, attraverso il contatto con il mondo della scuola e dei ragazzi, una rete di relazioni tra produttori e consumatori che possono così riscoprire il grande valore culturale ed ecologico del mondo rurale”, ha spiegato il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia.

Osservare, scoprire e conoscere il mondo rurale e le attività agricole, la vita animale e vegetale, il mestiere e l’importante ruolo dell’agricoltore, infatti, è qualcosa di fondamentale sia per molti adulti sia, ancora di più, per la maggior parte dei bambini ed adolescenti. Per questo motivo sono nate le fattorie didattiche, ovvero delle aziende agricole attrezzate e preparate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza del mondo contadino.

Un progetto pedagogico basato sull’osservazione diretta e sulla scoperta “in loco” di tutte le attività che hanno a che fare con l’agricoltura, per educare le nuove generazioni, ma non solo, al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente.All’interno delle fattorie didattiche, i visitatori possono entrare a contatto con gli aspetti economici, tecnologici e culturali del mondo rurale, oltre a conoscere i metodi di allevamento dei vari animali e le tecniche di produzione di beni e servizi, sempre in equilibrio con i cicli della natura e della sostenibilità.