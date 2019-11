Alba: inaugurata la mostra de “Il Vento dei Venti”

Sabato 16 novembre, alle ore 11, nella Biblioteca Civica “G. Ferrero” di Alba, si inaugura la mostra “Il Vento dei Venti” dedicata ai vent’anni del progetto nazionale “Nati per Leggere”.

Presente in tutte le regioni italiane, “Nati per Leggere” propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei piccoli e per accrescere la capacità dei genitori di relazionarsi con i figli.

Il progetto nazionale è nato nel 1999 e quest’anno festeggia vent’anni. Per l’occasione, il Coordinamento Nazionale “Nati per Leggere” ha proposto di organizzare iniziative pensate per far conoscere i “20 Libri Nati per Essere Letti” scelti dall’Osservatorio Editoriale.

La Biblioteca Civica “G. Ferrero” di Alba dal 2011 aderisce al progetto “Nati per Leggere Piemonte” promosso dalla Regione e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Per il ventennale ha colto la proposta del Coordinamento Nazionale pensando ad una mostra realizzata con la collaborazione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia del territorio.

Il lavoro per la mostra è partito la primavera scorsa quando la Biblioteca Civica ha donato alle dieci scuole aderenti, numerosi volumi scelti tra i “20 Libri Nati per Essere Letti”. Le insegnanti e i bambini hanno avuto così la possibilità di leggerli con calma, a volte facendosi anche aiutare dai “Volontari Lettori Nati per Leggere” (gruppo coordinato dalla Biblioteca), e di lavorarci in libertà, producendo cartelloni, disegni, video e fotografie.

I lavori realizzati e i libri ad essi collegati saranno esposti in Biblioteca a partire dal 16 novembre.

A corredo dell’inaugurazione e con il costante obiettivo di diffondere la lettura in famiglia, sempre sabato 16 novembre, alle ore 16.30, la Biblioteca Civica ospiterà l’attore e regista Alberto Barbi che metterà in scena lo spettacolo “Books”: la storia del bibliotecario Ugo che finirà per essere catapultato, attraverso le pagine dei suoi libri, in un mondo magico e ricco di sorprese.

Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 anni in su ed è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0173 292468.



La mostra è visitabile fino a sabato 21 dicembre durante gli orari di apertura della Biblioteca: dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.