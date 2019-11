Al via "Comunità Resistenti", il percorso formativo per insegnanti del Roero

Con l'incontro “Romanità e Medioevo" lettura storica del territorio dalla preistoria al ‘200, tenuto giovedì scorso 31 ottobre, dallo storico roerino Baldassarre Molino, ha preso il via il secondo anno del percorso formativo per insegnanti del Roero “Comunità Resistenti”. Il progetto è promosso dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero, AIMC di Asti, Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese, Rete Museale Roero Monferrato.

In totale sono dodici gli incontri incentrati su vari filoni tematici (storico, antropologico, artistico, archivistico, naturalistico, nuovi media) declinati sul Roero e rivolti agli insegnanti degli Istituti Comprensivi di Canale, Govone, Montà, Mussotto - Sinistra Tanaro, San Damiano, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno. L'obiettivo è mettere in collegamento scuola e territorio formando gli insegnanti sull’identità culturale locale. Lo scorso anno sono stati 447 gli insegnanti che vi hanno partecipato.

Fanno parte del primo filone storico "La grande storia a casa nostra" altri tre appuntamenti:

5 dicembre e 6 gennaio 2020 con lo storico Baldassarre Molino (dal '200 al '700). Il ciclo di incontri si concluderà il 5 marzo 2020, con la prof.ssa, Laura Cordera, che presenterà una relazione sull’ “Età Contemporanea”.

Gli appuntamenti del secondo filone "Nuovi media e inclusione scolastica" (gratuito) presso l’Istituto Comprensivo di Canale:

giovedì 14 novembre novembre dalle ore 17 alle 19

giovedì 28 novembre dalle 17 alle 19

Strumenti Liberi per la Comunicazione Aumentativa (Araword, Simcaa)

Book creator: app a sostegno della didattica

giovedì 12 marzo 2020 dalle ore 17 alle 19

Google sites, Padlet… : come realizzare un sito gratuito per la didattica

Ins. Destefanis Franca, Destefanis Lidia, Oscar Pastrone (Open Lab Asti), Pasquero Luisa, Scagliotti Olimpia

Filone archivistico

giovedì 21 novembre 2019 - “La scuola di una volta” – con Lidia Destefanis ed Elena Botto – dalle 17 alle 19 presso il salone dell’Istituto Comprensivo di Canale.

giovedì 27 febbraio 2020 - “Son soldato! Mo la nostra storia da Pocapglia al fronte" con Olimpia Scagliotti dalle 17-19 presso il salone della suola di Pocapaglia.

Filone antropologico

giovedì 20 Febbraio 2020 - “La vita di fiume sulla sinistra Tanaro" con Erika Grasso dalle 17 alle 19 presso la Biblioteca Ccvica di Magliano Alfieri

Filone artistico

giovedì 19 Marzo 2020 - “Un esempio di lettura di un bene artistico locale" con Margherita Bertero e Silvano Valsania dalle 17- alle 9 in luogo da definirsi. Iscrizione al filone artistico e antropologico.

Filone naturalistico (a pagamento con carta docente 25 euro minimo 20 partecipanti) da marzo ad aprile 2020 – Museo di Cisterna d'Asti.

"Riconoscimenti erbe e fiori spontanei" a cura dei docenti dell’Associazione Alcedo Natura (www.alcedonatura.it). Due incontri di 4 ore ciascuno. Ogni incontro sarà strutturato con una sessione in campo e una sessione dedicata alla didattica frontale in aula. Verranno sperimentati moduli didattici adatti ai tre ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado.

Sabato 18 aprile e sabato 19 maggio 2020 dalle 9 alle 13. Sede: Museo arti e mestieri di un tempo di Cisterna d'Asti, Museo arti e mestieri di un tempo di Cisterna d'Asti, Bosco dei bambini e della Costituzione.

Ulteriori informazioni: Ecomuseo delle Rocche del Roero tel. 0173.97 61 81 - info@ecomuseodellerocche.it