Alba, nuova stagione di eventi con l'associazione Ithaca: martedì la presentazione

Attiva dal 2014 e così ribattezzata dal 2017, l’associazione albese Ithaca si ispira a principi di solidarietà sociale, focalizza il proprio programma partendo dalle proprie radici "langhette" e roerine per guardare e approfondire la realtà locale e globale.

Si avvale di soci volontari e cerca di utilizzare le molte competenze che ci sono in zona, di creare sinergie con altri sodalizi, di conoscere meglio quello che sta avvenendo per promuovere una coscienza critica e avanzare alcune proposte.

Negli anni ha prodotto oltre 60 eventi aperti alla cittadinanza e gratuiti, con iniziative di carattere culturale, artistico, sociale, scientifico e ambientale.

Martedì 12 novembre alle ore 18 presso “Casa Asso di Coppe”, in via San Gioberti 7, l’associazione presenterà il proprio programma di eventi 2019-2020. Tutti sono invitati a partecipare. All’incontro seguirà un rinfresco.