Castellinaldo realizza la "Strada del Barbera": due chilometri di percorsi tra le vigne

Tramite un contributo regionale di 220mila euro del Psr (Programma di Sviluppo Rurale) di cui 180 mila stanziati dalla Regione e 40 mila dal Consorzio Strade Interpoderali del paese a Castellinaldo verranno sistemati circa 2 km di camminamenti per la realizzazione del percorso enoturistico battezzato "Strada del Barbera".

Abbellito da panchine, fiori e dalle opere d'arte "Steli d'artista", il percorso partirà dal paese attraverso la zona panoramica in mezzo alle vigne sulla dorsale della collina di strada Rocca e strada Zoanni fino alla provinciale per Magliano Alfieri.

Una parte di pavimentazione verrà realizzata in bitume ecologico, l'altra in cemento. L'obiettivo è la sistemazione delle strade interpoderali finora accessibili solo ai mezzi agricoli per offrire una strada utile anche agli altri mezzi.