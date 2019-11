"Consiglio comunale di Ceva in diretta streaming": la proposta della minoranza

"Abbiamo presentato una proposta per rendere il Consiglio comunale di Ceva fruibile online, in diretta, e rendendo disponibili le registrazioni sul sito internet del Comune. Crediamo che la politica debba usare tutti gli strumenti possibili per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica".

Queste le parole di Fabio Mottinelli, capogruppo della minoranza consiliare che, in queste ore, ha lanciato l'idea del collegamento in streaming con la sala del Consiglio comunale in occasione dei consessi di volta in volta convocati.

"Abbiamo anche depositato un'interrogazione, a firma del consigliere comunale Bruna Sanino, circa i marciapiedi 'lungoCevetta' di via Moretti e via Umberto I, la cui superficie è priva di numerose mattonelle, una mancanza che li rende pericolosi. Sono molti i cittadini che ci hanno segnalato cadute, soprattutto di persone anziane. Oltre alla messa in sicurezza dei marciapiedi, inoltre, è auspicabile anche un miglioramento del decoro degli stessi e dei muretti".