Cuneo, tra le "novità urbanistiche" citata anche la riqualificazione di piazza Europa: "Una nave in avaria"

"Forse non aver descritto l’intervento nell'ordine giusto è solo un esempio di manipolazione della realtà e di comunicazione fuorviante ad uso degli ingenui".

L'associazione cuneese "Di Piazza in Piazza" commenta così il volantino informativo sulle novità urbanistiche che interesseranno la città di Cuneo comparso nelle buche dei cittadini qualche giorno fa, tramite una lettera inviata alla redazione del nostro giornale.

Un volantino aperto da un intervento del sindaco Federico Borgna che secondo gli scriventi "avrebbe potuto evitare spiegazioni e preoccupazioni postume se si fosse confrontato con associazioni e cittadinanza".

L'intervento "incriminato" è quello relativo a piazza Europa - tra i capisaldi dell'associazione stessa sin dalla sua creazione - , presentato nel volantino come "Una piazza per tutti, con aree verdi, piste ciclabili, elementi di arredo, fontane a pavimento, vasche, giochi d’acqua e parcheggi sotterranei".

"Ci viene da sottolineare che non è proprio così che è iniziata la storia di quel progetto, chi ha scritto il testo forse è stato mal informato, doveva scrivere: Una piazza per il parcheggio sotterraneo e poi tutto verrà modificato secondo le necessità del parcheggio stesso".

Del progetto di riqualificazione della piazza e di costruzione del parcheggio sotterraneo non si è più parlato dallo scorso luglio (ma rimane di seria importanza per la Giunta comunale, evidentemente) a seguito della sentenza negativa del TAR e della presa d'atto che il bando di gara fosse andato completamente deserto.

"L’amministrazione cittadina è ben conscia che il progetto su piazza Europa è una nave in avaria: l’evidente sforzo manipolatorio del volantino sul parcheggio sotterraneo ne è la dimostrazione lampante. Da parte nostra assicuriamo i concittadini che continueremo a seguire attentamente la vicenda e saremo pronti ad intervenire per ostacolare il più insensato e contraddittorio dei progetti fra quelli comunicati per posta ai cuneesi".