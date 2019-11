Garessio: sparisce il limite dei 30 chilometri orari sulla statale 28

Ufficiale: a Garessio è stato cancellato il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari nel tratto della statale 28 compreso fra l'intersezione con via Sabatini e l'incrocio con via Valcasotto.

Non si tratta, tuttavia, dell'unica modifica alla viabilità di cui è oggetto Garessio in queste ore; è prossimo a essere istituito, infatti, il limite massimo di velocità dei veicoli a 30 chilometri orari sull'intera spina centrale del paese (via Diaz-via Vittorio Emanuele II-corso Statuto-via Federici-corso Paolini-via Cavour) e in viale Marro.