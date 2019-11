Giovanni Fino e Giorgio Vittone: sono gli artigiani di Verzuolo premiati per la “Fedeltà al lavoro”

Ieri, mercoledì 6 novembre, il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, ha consegnato le pergamene della Camera di Commercio nell’ambito dei riconoscimenti per la “Fedeltà al lavoro”.

Due verzuolesi, non avendo potuto ritirare il riconoscimento nel corso della cerimonia tenutasi a Cuneo il 13 ottobre scorso, hanno ricevuto la pergamena direttamente dal sindaco Panero.

Sono Giovanni Fino e Giorgio Vittone.

Fino, 55 anni, è titolare di una ditta di Impianti idrotermosanitari a Verzuolo dal 1983. “Ho iniziato nel 1979 lavorando per un’azienda prima a Costigliole e poi a Verzuolo. — racconta Fino – Poi ho scelto di mettermi in proprio: sono soddisfatto anche se inizialmente non credevo di farcela davvero”. Ad affiancarlo la moglie Lorena ed il figlio Simone.

Vittone, 60 anni, svolge la professione di pasticcere dal 1983.

“Ho iniziato come apprendista in diverse realtà della zona. — le sue parole – Nell'ottobre dell’83 insieme a mia moglie Claudia ho iniziato a Verzuolo dove oggi ci affianca anche mia figlia Debora oltre a 4 collaboratori”.

“Realtà produttive come queste sono fondamentali non soltanto per salvaguardare l'economia del territorio, ma anche la sua storia e le sue conoscenze e capacità. — ha detto il sindaco Panero – L’Amministrazione è al fianco delle imprese verzuolesi per sostenerle nelle loro attività”.