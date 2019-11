Incendio allo stabilimento ex Fonti San Maurizio: edificio pericolante, ecco i provvedimenti adottati

L'incendio divampato lunedì 4 novembre a Roccaforte Mondovì presso lo stabilimento ex Fonti San Maurizio, dove un tempo si svolgevano le operazioni di imbottigliamento, ha lasciato alcuni strascichi, non di poco conto.

A prescindere dalla natura del rogo, sulla quale è in corso l'indagine da parte delle autorità competenti, l'edificio è stato valutato pericolante dal Comando dei Vigili del Fuoco a causa del cedimento strutturale di parte del tetto, che pertanto, va messo in sicurezza per tutelare l'incolumità pubblica.