Peveragno e Beinette: si organizza la raccolta di pneumatici usati all'area ecologica

Informiamo i nostri lettori che i Comuni di Peveragno e Beinette, in collaborazione con il C.E.C. (Consorzio Ecologico del Cuneese), organizzano la raccolta di pneumatici usati: i cittadini residenti in queste due località, che avessero la necessità di smaltire questo tipo di rifiuto, potranno recarsi a Peveragno presso la locale Area Ecologica (Via Beinette n.2 - area mercatale) nei giorni di sabato 16 e lunedì 18 novembre.

L’orario di apertura del centro di raccolta sarà:

- sabato: dalle ore 8.30 alle 12.30 / dalle ore 14 alle 17

- lunedì : dalle ore 08.30 alle 12.30

Ogni nucleo famigliare potrà conferire non più di 5 pneumatici, senza i relativi cerchioni. Saranno accettati solamente pneumatici di autoveicoli leggeri: motocicli, autovetture, camper, furgoni. Non saranno ammessi conferimenti da parte delle utenze non domestiche e/o pneumatici riconducibili ad attività produttive. Non sarà richiesto alcun pagamento.

Si ricorda che il Consorzio Ecologico Cuneese è disponibile per eventuali informazioni al numero verde 800.65.43.00 (da rete fissa) oppure 0171.69.70.62 (da rete mobile), dal lunedì al giovedì (ore 8.30/12.30 - 14/16.30) ed il venerdì (ore 8.30/12).