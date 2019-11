Saluzzo, al via il corso di formazione per guide “Detox”

Sabato 9 novembre a Saluzzo presso Spazio Culturale Piemontese di corso Roma 4, si terrà il secondo corso per diventare "Guida della Depurazione".

Per la prima volta il corso è stato aperto a tutti, anche ai non addetti ai lavoro e dà la possibilità di avere una formazione professionale.

Il corso a frequenza gratuita è utile a chi vuole acquisire conoscenze personali approfondite sulla prevenzione primaria (come uditore). Per chi desidera essere maggiormente di aiuto agli altri nella depurazione naturale e/o nell'alimentazione sana (come uditore o come partecipante).

Per chi desidera collaborare con il progetto in modo volontario o come attività lavorativa. Ci sono ancora dei posti disponibili: la prenotazione è obbligatoria al tel. 3937058685.