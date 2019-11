“Serve una nuova strada per decongestionare il traffico di Tir e non solo a Manta e Verzuolo”: la proposta verrà presentata a Cirio il 14 novembre

Giornata tutta saluzzese, quella del 14 novembre prossimo, per il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Cirio, giovedì prossimo, sarà prima a Verzuolo e, poi, a Casteldelfino, in Alta Val Varaita.

A Verzuolo l’incontro con gli Amministratori locali (il sindaco Giancarlo Panero ha esteso l’invito al presidente della Provincia Federico Borgna e al consigliere regionale Milva Rinaudo), verterà prevalentemente sulla Burgo e sul processo di riconversione della cartiera. Saranno presenti anche i vertici dell’azienda, con gli ingegneri Pietro Alasia e Raffaele Marinucci.

Dopo ciò, il governatore risalirà la Valle, per portarsi a Casteldelfino, dove incontrerà la Giunta ed il Consiglio comunale.

A Verzuolo verranno discusse tutte le tematiche che gravitano intorno alla riconversione della linea nona della Burgo, come occupazione e viabilità.

La “paternità” della visita del governatore risale ad una cena avvenuta nei giorni della Sagra della Bagna caoda di Faule. Intorno al tavolo, tra gli altri, il sindaco di Casteldelfino Alberto Anello, lo stesso Cirio e il consigliere regionale Paolo Bongioanni.

“Lo scopo – spiega Anello – è quello di discutere e iniziare a mettere in campo una strategia di interventi per risolvere i problemi di viabilità che il nuovo investimento Burgo produrrà inevitabilmente.

Quella sera sono stato sollecitato dai vertici Burgo, dopo la consegna del premio del Parco del Monviso per la sostenibilità dell’operazione. Abbiamo però espresso forti dubbi sulla risoluzione dei problemi legati alla viabilità”.

Anello torna sui potenziali 300 Tir che usciranno dalla cartiera, in direzione della rete autostradale: “Non ci sono alternative: o percorreranno via Roma e via Don Orione, entrambe strade comunali. Oppure c’è la possibilità, condivisa verbalmente con il sindaco di Manta Paolo Vulcano, di arrivare sino al semaforo di Manta e poi svoltare in direzione Gerbola”.

I vertici dell’azienda si sarebbero detti preoccupati del transito dei mezzi pesanti: “A loro non viene fieno in cascina – aggiunge Anello – ma verranno accusati di intasare il traffico”. Visto che dunque si era già calendarizzata la visita a Casteldelfino, è stata concordata la “tappa” a Verzuolo.

In vista dell’incontro, Anello guarda già al futuro, e lancia una proposta non solo per il traffico della Burgo, ma anche per l’intero asse viario della Valle Varaita.

“Occorre pensare un collegamento con la rotonda di Villanovetta di Verzuolo, come punto collegamento con la rete autostradale. Si tratta di una strada, da realizzare ex novo, già inserita nei vecchi piani regolatori: la rotonda di Villanovetta è infatti stata realizzata pensando a questo”.

“Il 14 novembre cercheremo di porre in essere un tavolo di lavoro in cui si porti avanti un’operazione del genere. Andrebbe seguito l’esempio virtuoso che Saluzzo, con il sindaco Calderoni, ha fatto con la progettazione della bretella della tangenziale est.

A Verzuolo andrebbe fatta la stessa cosa: il Comune si faccia carico dell’operazione e faccia il possibile per risolvere definitivamente il problema: senza questa bretella continueremo a cincischiare, mentre 300 o 400 camion continueranno a transitare sulla Verzuolo-Falicetto, già intasata a livello parossistico, e che arriverà al collasso. Nel centro di Falicetto, inoltre, insistono due scuole. Ricordiamo inoltre che è stato appurato che non si potrà ripiegare sulla ferrovia: il prodotto sarà destinato a piccole aziende, senza scali merci per i convogli ferroviari”.

Un’operazione però che richiede la sinergia tra gli Enti, a diversi livelli coinvolti. A partire dalla Provincia di Cuneo, ente competente sul tratto di strada, senza tralasciare “Regione, Comune, Unione montana e Comuni dell’intera Val Varaita. – prosegue Anello – Bisogna creare una massa critica di enti che punti alla realizzazione della bretella.

L’asse di Verzuolo e Manta, non solo per via dei camion della cartiera, ma anche per il deposito della Tonoli, dopo la nuova dislocazione, e dei Comuni di Piasco, Brossasco e Venasca, che veicolano una mole di traffico non indifferente.

Avevo già detto alla Provincia di lavorare affinché la strada del Colle dell’Agnello venga dismessa all’Anas, come il Piccolo San Bernardo, in Val d’Aosta. È turistico allo stesso modo. Mettiamo da parte la guerra dei poveri, che ci impedisce di ragionare in grande. La dismissione dell’Agnello aiuterebbe tutto il saluzzese, insieme alla Saluzzo-Savigliano e alla Saluzzo-Cavour, aumenterebbe le risorse in capo alla Provincia”.

A Casteldelfino, invece, Cirio incontrerà la Giunta ed il Consiglio comunale per trattare i problemi legati a strade, montagna, Parco del Monviso, questione lupi, e tutto ciò che concerne la vita dell’alta Montagna, declinata nelle sue tante problematiche.