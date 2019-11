Come aprire un e-commerce partendo da zero

Sono una soluzione sempre più diffusa e sempre più amata dagli italiani: gli e-commerce sono certamente i negozi del terzo millennio e non dobbiamo stupirci se oggi come oggi la maggior parte degli italiani compie buona parte dei suoi acquisti direttamente online. Insomma, il web è davvero il negozio che, nei nostri anni, sta facendo più successo in assoluto. Gli shop online hanno sicuramente dei grossi vantaggi rispetto ai negozi fisici, praticità, velocità e risparmio innanzitutto, ma anche comodità. Ecco perché oggi come oggi aprire un negozio online è una soluzione sempre più richiesta e sempre più ambita soprattutto dai commercianti che hanno già un negozio fisico, ma non solo.

Aprire un e-commerce, insomma, è una soluzione che può portarvi nuovi profitti rispetto ad un negozio fisico, innanzitutto perché ha dei costi estremamente ridotti rispetto al primo, e in secondo luogo perché i vostri clienti vi potranno raggiungere da tutta Italia (efficienza delle spedizioni permettendo). Ma come si apre un e-commerce partendo da zero? Ecco qualche consiglio che vi può tornare utile.

Aprire un e-commerce: ecco come si fa

Per poter aprire un e-commerce partendo da zero è necessario innanzitutto impostare un business plan. Non bisogna correre il rischio di aprire un e-commerce senza prima cominciare a guardare con attenzione il mercato di riferimento. Bisogna quindi studiare la concorrenza e capire chi c’è sul mercato, come agisce e come si muove, il target di riferimento, quanto la gente è disposta a spendere. Bisogna quindi rivolgersi innanzitutto ad un professionista per cercare di capire tutti questi indispensabili dettagli, prima di agire. Dopo aver stabilito quale sarà il target di riferimento bisogna studiare anche le tendenze di mercato, per non trovarsi tagliati fuori ancora prima di cominciare. Solo dopo che si abbia impostato un concreto piano d’azione sarà possibile cominciare a lavorare concretamente nel settore, cominciando ad elaborare l’e-commerce che vi servirà come base per vendere online.

Soluzioni di e-commerce

Possiamo in genere distinguere due tipi di e-commerce: quelli che offrono la merce in conto vendita, e quelli di dropshipping. Questo consente di poter ‘pagare’ la merce che si vende solo dopo l’effettivo incasso e difende almeno in parte dal rischio di non riuscire a vendere i prodotti.

Detto questo, la creazione della piattaforma di e-commerce è molto importante. Ricordate che sarà una vetrina virtuale dove presenterete la vostra merce ai clienti e quindi fare bella impressione e suscitare fiducia è assolutamente fondamentale o rischiate di non riuscire a concludere neppure un affare. Cercate quindi di rivolgervi a dei professionisti per la creazione di un e-commerce che sia di alta qualità, che sia fatto bene, scorrevole ed affidabile. Dovrete anche scegliere un hosting, una piattaforma che vi consente di essere visibili online e di poter proporre i vostri servizi alla clientela.

Le spedizioni devono essere affidabili: potete scegliere se farvene carico o meno ma è importante che offriate diverse scelte ai clienti (es. spedizione espressa/tracciabile e non) e soprattutto che i mezzi di pagamento a disposizione del cliente siano abbastanza variegati (contrassegno, bonifico, carta, paypal, postepay e via dicendo). Ovviamente tutti i mezzi di pagamento devono avere la certificazione che è una garanzia per il cliente, che deve essere sicuro che tutte le transazioni avvengono al 100% nella massima sicurezza e privacy possibile.

Non dimenticate che il vostro e-commerce deve avere anche una adeguata assistenza per il cliente, prima e dopo la vendita. Si tratta di punti fondamentali perché un cliente soddisfatto è un cliente che ritorna, mentre uno che si sente insicuro o poco seguito difficilmente tornerà. Puntate quindi sulla qualità per non deludere i clienti.