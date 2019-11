Il Mobilificio Calosso di Saluzzo, dalla tradizione quasi centenaria, è sempre in prima linea per arredi di qualità e soluzioni innovative

Dalla tradizione artigiana alla scelta di arredi di qualità, Alberto, terza generazione della famiglia Calosso, insieme alla moglie Vilma, sono protagonisti del settore arredativo di qualità, nel saluzzese e nel torinese.



Alberto e Vilma, con una squadra composta da 6 collaboratori, costantemente formata ed aggiornata, hanno dato vita nel corso degli anni, alla Calosso Design Solution, un vero e proprio laboratorio interno di idee, ricerca e innovazione, in grado di fornire progettazioni accurate e di successo.



Dall’individuazione delle reali necessità del cliente fino alla completa personalizzazione di ogni ambiente, lo staff segue accuratamente ogni piccolo particolare fino all’installazione e al montaggio. Per adattamenti e misure particolari viene in soccorso l’artigianalità dell’Azienda.



Il mobilificio Calosso propone diverse tipologie di arredamento: cucine, camerette, living imbottiti moderni, su misura classico e moderno.



Oltre alla vendita, viene effettuato anche il restauro di mobili antichi.

Di seguito una fra le tante proposte che si possono trovare nello showoom









CUCINA CEDRO. Finitura Neve, Ghiaccio e Roccia



Misure: L 481x312 H216



Penisola 130X90



€ 13.525 – 40% € 8.100 (escluso trasporto e montaggio)





Calosso Design Solution - Via Torino, 41 - Saluzzo (CN) – Tel 0175.41333



Info: calosso@calosso.it - www.calosso.it