Occhiali da sole: le lenti colorate fanno la differenza! Ecco come sceglierle

Gli occhiali da sole non possono mai mancare per completare il look ma bisogna ricordare che non sono solamente dei semplici accessori. Purtroppo al giorno d’oggi sono ancora molte le persone che sottovalutano l’importanza delle lenti e acquistano occhiali da sole di bassa qualità, inconsapevoli dei pericoli che corrono. Se infatti non prestiamo attenzione a questo dettaglio, rischiamo alla lunga di andare incontro a problemi di vista perché costringiamo i nostri occhi ad uno sforzo del tutto inutile. Scegliere quindi degli occhiali che montino lenti di qualità è quindi importantissimo, per salvaguardare la nostra stessa vista.

Le lenti di qualità non sono tutte uguali

Fatta questa doverosa precisazione, è bene sapere che le lenti da sole di qualità non sono tutte uguali e basta andare in un negozio serio come Grandvision per rendersene conto. Possiamo scegliere tra moltissime colorazioni differenti, che non si distinguono solamente per l’impatto estetico. A seconda della tinta infatti l’esperienza visiva cambia ed è quindi importante trovare la lente perfetta per le proprie esigenza.

Come scegliere il colore delle lenti da sole

Le lenti da sole sono disponibili in moltissime colorazioni diverse: marrone, grigio, giallo, rosso e via dicendo, senza considerare poi altri dettagli come la graduazione. Per quanto riguarda in modo particolare la tinta, è importante scegliere quella giusta perché una volta indossati gli occhiali l’esperienza può risultare completamente differente. Vediamo nel dettaglio cosa cambia tra i vari colori delle lenti da sole.

Lenti da sole verde scuro: le più versatili

Le lenti verde scuro sono le più versatili perché con la luce naturale aumentano la percezione del contrasto e sono perfette in svariate condizioni atmosferiche. Questa colorazione viene consigliata generalmente a coloro che praticano sport all’aperto ma può andare bene praticamente per chiunque.

Lenti da sole marroni: le più calde

Le lenti marroni hanno la particolarità di rendere ogni colore più caldo e sono molto popolari. Rappresentano una buona alternativa perché consentono di ottenere un ottimo livello di protezione dai raggi UV e aumentano la percezione del contrasto.

Lenti da sole gialle: perfette per chi guida

Le lenti gialle sono perfette per chi utilizza gli occhiali da sole soprattutto per guidare, perché aumentano la percezione del contrasto specialmente quando le condizioni non sono ottimali. Permettono quindi di vedere meglio anche in presenza di nebbia o di scarsa luminosità.

Lenti da sole grigie: le più naturali

Le lenti grigie sono l’ideale per coloro che preferiscono non avere una percezione alterata dei colori quando indossano gli occhiali da sole. Offrono infatti una protezione ottimale in tutte le condizioni ma non modificano l’ambiente esterno.

Lenti rosse o rosa: per riposare gli occhi

Le lenti rosa o rosse sono piuttosto particolari perché tendono ad alterare in modo significativo la percezione dei colori, ma nel contempo assicurano una maggior profondità visiva. Il vantaggio di queste tinte è che permettono di riposare gli occhi e quindi di ridurre l’affaticamento, ma conviene sempre provarle prima nei vari contesti perché per molte persone sono fastidiose e sfalsano in modo eccessivo i colori dell’ambiente esterno.