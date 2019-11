Voice Art Academy: musica e innovazione

La Voice Art Academy è una scuola specializzata nella preparazione vocale e musicale del cantante a 360 gradi, attraverso lo studio di strumenti complementari, movimento scenico, laboratori di scrittura musicale e produzione inediti con arrangiamenti personalizzati creati appositamente nel Voice Art Studio, lo studio di produzione interno, e delle più avanzate tecniche vocali (Vocal care di Danila Satragno) mediante un approccio altamente personalizzato.



La Voice Art Academy propone, oltre ai corsi di canto e tecnica vocale, corsi di pianoforte, pianoforte + virtual bass, chitarra, basso elettrico, tenuti da grandi professionisti del settore inoltre da quest'anno anche il corso di vocal percussion più comunemente conosciuto come beatbox.



Cliccando sul presenti link è possibile visionarli tutti: http://www.voiceartacademy.com/corsi/



La direttrice Sylvia Elena Violino insieme a tutto il team insegnanti (Massimo Celsi, Massimo Epinot, Roberto Chiriaco, Leo Martina, Marco Soria e Gennaro Castaldo) ci raccontano quale sia l’obiettivo, ovvero: «credere, incoraggiare, valorizzare e sviluppare il talento in ogni sua fase ... dalle primissime note al primo palco, dalla creazione della prima canzone alla produzione di un disco attraverso un approccio altamente personalizzato e un ambiente giovanile e moderno».



Tanti i riconoscimenti, per soli quattro anni dall’apertura, agli allievi di questa nuovissima scuola di musica.



Per chi fosse interessato, è possibile prenotare una audizione gratuita compilando il modulo http://www.voiceartacademy.com/corsi/prenota-la-tua-audizione-gratuita/



La Voice Art Academy si trova all'interno di un palazzo modernissimo nel centro cittadino senza barriere architettoniche e problemi di parcheggio grazie ad un parking sotterraneo. Un ambiente moderno, giovanile ed elegante dove poter sviluppare e accrescere il talento di tanti giovani artisti!



Voice Art Academy si trova a Cuneo, in corso IV Novembre 10 (interni 17 e 18)



Per Info e prenotazioni chiamare il 338 2243771



Per maggiori informazioni www.voiceartacademy.com



Facebook: www.facebook.com/Voice.Art.Academy