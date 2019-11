A Fossano le serate in birreria parlano il linguaggio della scienza

Chi lo dice che per passare una piacevole serata davanti a una birra si debba per forza escludere una piacevole conversazione intellettualmente stimolante? Sicuramente non l'associazione giovanile di Fossano Freak Out che, per il terzo anno consecutivo, propone al V.I.T.R.I.O.L di via Ancina a Fossano tre serate dedicate alla scienza.

Una formula che non manca di riscuotere un appeal notevole nell'eterogenea clientela del locale, non nuovo a serate culturali, siano esse musicali o di spazi di condivisione di pensieri e contenuti.



Torna dunque il ciclo di incontri Sound of Science 3 serate da trascorrere ascoltando giovani dottorandi o neo laureati che comunicano con passione i risultati dei loro studi. Il primo incontro ieri sera, mercoledì, dedicato alle fonti rinnovabili, sapientemente illustrate da Giacomo Vissio, un ingegnere meccanico laureato al Politecnico di Torino. Ha svolto studi durante tesi e dottorato su macchine per generare energia dalle onde marine, con il progetto Wave for Energy, in collaborazione con il Politecnico di Lisbona.



Dal 2017 lavora per EPF, azienda locale attiva a livello nazionale ed internazionale nei settori dell’automazione industriale, dello stampaggio plastico e dell’energia rinnovabile, dove opera con i marchi EPF Automation, EPF Plastic e EPF Energy.

Il suo intervento, come anticipato, ha riguardato le fonti energetiche rinnovabili, attingendo proprio dai risultati delle tesi di dottorando, prendendone in considerazione anche i fallimenti.



Il mondo sta cambiando velocemente. La tecnologia fornisce oggi nuovi metodi avanzati per generare energia in modo sostenibile per l’ambiente, dando all’essere umano una grande speranza per il futuro!



Grandi aziende si stanno riconvertendo, e quello che fino a pochi anni fa sembrava impossibile sta infine avvenendo. Attraverso il racconto di un’esperienza di dottorato sulle energie rinnovabili e la lettura dei report annuali diffusi globalmente, Vissio ha raccontato della rivoluzione che centinaia di migliaia di persone e lavoratori stanno contribuendo a realizzare a livello mondiale. Possibilità e sfide, luci e ombre, appartenenti ad un settore dinamico ed appassionante, chiave nella lotta al riscaldamento globale.



Il prossimo incontro sarà mercoledì prossimo 13 novembre con la cybersecurity

Mentre navighiamo il web, forniamo informazioni a servizi il cui business si fonda sul valore dei nostri dati. Le implicazioni sono gravi: gli utenti forniscono involontariamente informazioni private a terze parti sconosciute; le aziende sono incapaci di controllare le proprie informazioni riservate con serie conseguenze per la loro sicurezza.



Abbiamo perso il controllo dei nostri dati nel web.In questa serata saranno descritti gli oscuri meccanismi che governano l’economia del web per capire come i nostri dati vengono raccolti e da chi. Racconteremo cosa è stato fatto dai legislatori per regolare la raccolta dati nel web e analizzeremo le soluzioni disponibili per proteggere la nostra privacy online.



Ad occuparsi dell'argomento sarà Stefano Traverso che ha conseguito una laurea specialistica in ingegneria telematica e un dottorato di ricerca in ingegneria delle comunicazioni, rispettivamente nel 2008 e nel 2012.



Dal 2012 al 2017 è stato ricercatore post-dottorale al Politecnico di Torino dove ha condotto studi nell’ambito delle misure su Internet e analisi del traffico web, collaborando con numerosi centri di ricerca in Europa e negli Stati Uniti.

Dal 2017 è direttore tecnico di Ermes Cyber Security SRL, azienda che ha fondato insieme a colleghi ricercatori del Politecnico di Torino e che sviluppa soluzioni avanzate per la sicurezza web e la privacy online.



Ogni sera al termine della "lezione" ci sarà il consueto "quizzettone" tramite la piattaforma www.kahoot.com che consente al pubblico di usare lo smartphone per rispondere alle domande poste dal relatore e vincere birre e gadget dell'associazione : usa il tuo telefono per far vedere cosa hai imparato!



In palio birrette e gadget dell'associazione Freak Out.