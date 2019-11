Al Filatoio di Caraglio il 24 novembre appuntamento con la Festa Expa

Domenica 24 novembre, dalle 14 alle 18, l’appuntamento è alla Festa EXPA 2019, presso il Filatoio di Caraglio, per la visita giocata Pluf! realizzata nell’ambito del Progetto Comunitario Interreg Alcotra Pluf!, in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni e l’Ecomuseo Terra Terra del Castelmagno, parti integranti della rete di accoglienza per famiglie e bambini FAM.viso.

La visita giocata è uno dei mezzi di animazione territoriali scelti dal Progetto Pluf! per restituire un’immagine ludica ed accogliente nei confronti dei bambini di tutte le età e nazionalità. Il progetto ha permesso di realizzare un gioco in scatola dedicato al territorio, che è stato distribuito in comodato d’uso gratuito a tutte le realtà della rete FAM.viso, dalle strutture ricettive agli operatori culturali e turistici, che lo potranno offrire al loro pubblico per ampliare la proposta di intrattenimento riferito a questo target.

Oltre a ciò, costituirà la base per un calendario di visite giocate, come questa: vere e proprie “animazioni di piazza” che coinvolgeranno i bambini in vacanza sul territorio e i residenti. Come accennato, in Valle Grana le visite giocate sono ospitate da strutture e organizzazioni che hanno deciso di aderire alla nuova rete FAM.viso.

Il progetto prevede la definizione di nuove modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale con l’utilizzo di forme di linguaggio non convenzionali, in grado di stimolare e di coinvolgere i giovani visitatori. Per questa ragione, i calendari proposti si compongono di differenti attività di animazione turistica.

Gli eventi di animazione sono itineranti per le Terre del Monviso: venticinque spettacoli teatrali (cinque inediti a compagnia), trentacinque visite giocate animate dalla Fabbrica del Suono e diciotto visite teatralizzate proposte dal gruppo di R.A.N.A. Pluf! rivitalizzeranno il territorio nel corso dell’estate e dell’autunno. Il calendario si sviluppa in località delle valli Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, partner del Progetto Pluf!, e a Saluzzo, Barge e Bagnolo.

Essendo frutto di un progetto Europeo Alcotra, l’accesso alle attività è gratuito, salvo ove siano previsti biglietti a pagamento per le location che le ospiteranno, ma per alcune è obbligatoria la prenotazione dato il numero limite di partecipanti ammissibili.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a primavera 2020.

L’appuntamento è quindi il 24 novembre a Caraglio. Prenotazioni: 329 4286890.