Antonina Gazzera: “Gerusalemme: una città santa per tre religioni”

Antonina Gazzera ci parlerà della città di Gerusalemme e della Città Santa, nella conferenza del 11 novembre ore 15,30 Cinema Monviso Cuneo, per gli incontri Unitre. "Gerusalemme è la Città Santa per eccellenza, è la casa del Dio unico, il tempio delle tre religioni monoteiste, ed è l'unica città che esiste sia in terra che in cielo. E' qui dove sono nate le religioni abramitiche, ed il mondo finirà qui, nel giorno del Giudizio Universale.

Ma Gerusalemme è anche la città più contesa, è il campo di battaglia di due popoli con due credi religiosi diversi, convinti che la città sia di loro esclusiva proprietà, dove l'interesse religioso si interseca con quello politico.

Nei racconti biblici Gerusalemme è descritta come città universale, ed ognuno ha della città una propria visione idealizzata, che spesso non collima con quella reale: ripercorrerne la storia, e riscoprirne la spiritualità, è un incentivo a conoscerla, e, forse, a scoprirla davvero."