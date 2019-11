“Aspettando la 450ª Fiera Fredda” a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo (FOTO)

Non poteva che svolgersi a Palazzo Bertello la presentazione alla cittadinanza della 450^ Fiera Fredda, l'evento più importante di Borgo San Dalmazzo.

Tantissimi i borgarini accorsi questa sera, giovedì 7 novembre, alle 20,45, per celebrare la manifestazione in programma dal 4 all’8 dicembre.

"Sarà una Fiera avvincente e convincente", ha dichiarato il sindaco Gian Paolo Beretta.



La Fiera Fredda è soprattutto un evento popolare, ricco di storia e di tradizione. È organizzata dall’Ente Fiera Fredda, con la collaborazione del Comune di Borgo San Dalmazzo, con il sostegno di Fondazione Crc e Fondazione Crt e la collaborazione di Acqua San Bernardo, oltre a numerosi altri partners.

La serata, dopo i saluti istituzionali, ha accompagnato il pubblico nelle atmosfere della Fiera con un salto nel passato grazie all’intervento dello storico e scrittore Walter Cesana e una degustazione con un’anteprima sfiziosa del nuovo menù di lumache che si ritroverà in Fiera, dal 4 all’8 dicembre. Infine, spazio alla musica, con l’intervento musicale del Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso.

Intanto si può rimanere aggiornati sulla manifestazione attraverso il rinnovato sito della Fiera e i canali social.