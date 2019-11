Bra, la magia dell’autunno alla Zizzola con la Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” e con gli Alpini (FOTO)

Non è autunno senza le castagne. Lo sanno bene i piccoli allievi della Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Bra, che mercoledì 6 novembre hanno festeggiato i colori ed i sapori di stagione con la tradizionale castagnata.



Occasione di socializzazione, di coesione, di allegria, l’appuntamento ha permesso a bambini ed insegnanti di gustare delle fumanti caldarroste, preparate con maestria dagli Alpini e darne un assaggio anche a genitori e nonni, invitati alla festa. Il risultato è la sinergia che si è creata tra tutte le parti che hanno contribuito all’iniziativa e il valore della comunità educante.



Si tratta certamente di un evento che va oltre la tipica e semplice manifestazione autunnale, che guarda più lontano, che è mosso dal desiderio di creare momenti di condivisione all’interno di una scuola sempre più multiculturale, con l’intento di cucire stretto il senso di appartenenza alla città, partendo dal suo simbolo, la Zizzola.



Qui i più piccini hanno vissuto un intenso momento di gioia, divertimento e spensieratezza, grazie all’apertura straordinaria del parco da parte dell’Ente comunale. Il cibo c’era, il sottofondo musicale pure e allora cosa mancava?



Un tuffo nella scienza e nella natura in collaborazione con il Museo Craveri, che ha permesso ai presenti di stimolare la curiosità, osservando più da vicino la ricchezza degli alberi che parla di foliage e deliziosi frutti come la castagna.

L’auspicio è quello di tutte le insegnanti coinvolte nel progetto: “Creare altre occasioni per stare insieme e fare comunità. La cittadinanza si vive, si diventa cittadini vivendo la realtà”.