Camminare in camper: a Cremona per la festa del torrone

Ultima uscita della stagione di "Camminare in camper". Per il fine settimana dal 15 al 17 novembre la meta proposta è Cremona dove si svolge la festa del Torrone.

Il programma prevede il ritrovo venerdì 15 dalle 18 nel parcheggio piazzale Atleti Azzuri d’Italia.

Sabato alle 9 passeggiata nel centro storico e alle 11 ingresso al Teatro Ponchielli, dove sarà possibile visitare la splendida sala e vivere l’ atmosfera di uno storico teatro all’Italiana. A seguire ritorno ai camper, passando nell'area Street Food allestita nei giardini di Piazza Roma.

Ore 15: visita guidata della casa Vergari, aperta solo in speciali occasioni, dove si potranno ammirare cimeli e stanze e si assisterà alle varie fasi di produzione del torrone con degustazione finale.

Seguirà passeggiata per ammirare l'infiorata di Piazza Pace, realizzata in omaggio a Leonardo Da Vinci e gli spettacoli dei trampolieri di Piazza del Comune. Ore 19,30 circa: cena in compagnia

Domenica 17 novembre, alle 9 itinerario musicale "Violino e Liuteria", visita guidata alla Collezione di Violini Storici, con gli strumenti simbolo della liuteria cremonese, costruiti più di 300 anni fa da Stradivari, Amati e Guarneri. A seguire visita di una moderna bottega di liuteria, dove un maestro liutaio illustrerà tutte le tappe per la costruzione di un violino secondo il metodo classico cremonese.

Ore 15: corteo storico del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, con oltre 150 figuranti in abiti ispirati all’epoca rinascimentale.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com