Così Vicino, così Lontano: all’Apm di Saluzzo lo spettacolo di violoncello e voce per i 30 anni della caduta del muro di Berlino

Venerdì 8 novembre, il Festival EstOvest arriva a Saluzzo. Alle 21, la sala Verdi della Scuola Apm ospiterà uno dei numerosi appuntamenti dell’iniziativa, dedicata alla musica classica contemporanea.

"Così Vicino, così Lontano" è questo il titolo dell’incontro ispirato al trentesimo anniversario della caduta del muro. Berlino.

Protagonisti il violoncello del talentuoso interprete Michele Marco Rossi e la voce della scrittrice Esperance H Ripanti che ricorderanno il grande evento che ha cambiato la Storia tramite alcuni dei suoi personaggi, alcuni compositori noti e altri artisti ancora da scoprire.

Dall’ebreo russo Schnittke che giunse in Germania dopo la caduta del muro, al tedesco Henze che dopo la seconda Guerra mondiale la abbandonò per l’Italia. Da chi visse gli anni della guerra dall’altra parte del muro, divenendo un eroe del mondo intero, Prokof’ev, al nostro poeta che ha dedicato versi e musica contro la guerra, De André. Tutti figli musicali del grande Johann Sebastian Bach.

Lo spettacolo sarà riproposto domenica 1 dicembre all’Accademia di Musica di Pinerolo.

Classe 1989, Michele Marco Rossi ha già alle spalle più di cento prime esecuzioni assolute e nazionali di nuova musica. Con un vasto repertorio di ruoli da solista, in ensemble e in formazioni cameristiche, ha preso parte alla realizzazione di nuovi lavori scritti da compositori di tutto il mondo e di diverse generazioni, dalle più grandi firme internazionali ai giovani emergenti, contribuendo all’ampliamento del repertorio musicale dei nostri giorni non solo in termini numerici ma anche dal punto di vista delle possibilità creative.

Esperance Ripanti nasce ne 1991. Dopo gli studi liceali, frequenta l’Università di Trento seguendo l’indirizzo Studi Internazionali. In seguito segue gli insegnamenti di Storytelling & Performing Arts presso la Scuola Hölderlin di Torino.Tra il 2016 ed il 2018 è Caporedattrice della rivista “Africana” coordinata dal Centro Studi Africani Piemonte, è inoltre redattrice di articoli e organizzatrice del piano editoriale 2016/2017.

Ingresso libero allo spettacolo

.