Fossano ospiterà il viaggio di Marco Togli, 6.000 km in tutta Italia per sensibilizzare sulla sclerosi multipla

La Giunta di Fossano ha deciso di appoggiare l'iniziativa di sensibilizzazione dell'A.I.S.M, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ospitando in città un arrivo ed una partenza del viaggio di Marco Togli.



Un viaggio a tappe attraverso l'Italia che ha lo scopo di far conoscere a tutti questa malattia che ogni anno colpisce oltre 120 mila persone di cui molte di età inferiore ai 50 anni e promuovere diritti ed inclusione sociale delle persone ammalate di sclerosi. Togni, ingegnere 37enne Ligure, grande sportivo con la passione per il trekking, è partito lo scorso 17 marzo dal tristemente noto cantiere del Ponte Morandi di Genova per un viaggio di circa 6000 km e 259 giorni.



Il Podista arriverà a Fossano martedì 19 novembre in conclusione della tappa Savigliano - Fossano e sarà impegnato in un breve dibattito nel pomeriggio nella Sala Consigliare del Comune (Primo piano del Municipio) in un orario da definire, in base alla tabella di marcia, e che verrà comunicato a ridosso della manifestazione. Il giorno successivo Togni ripartirà da Fossano alla volta di Mondovì.