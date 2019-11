Italia Nostra di Bra organizza tre iniziative nell'ambito del programma sugli alberi

La sezione di Bra di Italia Nostra nell'ambito del programma "Bra o degli alberi" ha organizzato tre iniziative.

Sabato 9 novembre, alle 18, al Fondaco, in via Cuneo, 18, è in programma l'incontro con l'operatore olistico Giovanni Chiappini sui benifici delle foglie d'olivo. L'ingresso è libero. Informazioni: 339 7889565.

Domenica 10 novembre, alle 14.30, è prevista la passeggiata guidata a cura di Rino Brancato e Stefano Cesare, esperti del Museo "Craveri", alla scoperte delle essenze arboree e vegetali del Parco della Zizzola.

Sabato 16 novembre, alle 9.30, si svolgerà la camminata per scoprire la natura del Roero con l'esperto Ettore Chiavassa. Informazioni: 339 7889565.