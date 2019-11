La "Castagnata di solidarietà", rinviata per maltempo, torna questo weekend a Festiona

Dopo il rinvio causa maltempo il 09 e 10 Novembre si terrà la "Castagnata di solidarietà" della Frazione Festiona.



Nella serata del 9 novembre alle ore 21 Concerto di Solidarietà, nella Chiesa Parrocchia Santa Margherita in Festiona, con la “Compagnia Musicale Cuneense” che con i loro canti popolari si esibirà gratuitamente per aiutare l’associazione “A.I.L. – Sezione di Cuneo Paolo Rubino.



Il 10 novembre a partire dalle ore 14 si terrà la "Grande Castagnata" con giochi di abilità divertentissimi, adatti a tutte le età, mundai e vin brulè, vendita torte e pane cotto al forno della Frazione, pacchi sorpresa, per i più piccini il Pozzo di San Patrizio, la stima del peso di alcuni pezzi prodotti e donati da artigiani e mille altri divertimenti, il tutto accompagnato dal giovanissimo gruppo di musica occitana "Li Destartavela" e colorato da alcune bancarelle di artigiani che esporranno i loro lavori per le vie del paese.



Tutto il ricavato della manifestazione quest’anno verrà devoluto all’Associazione “A.I.L. – Sezione di Cuneo Paolo Rubino” che viene in aiuto di persone colpite da Leucemia e non solo ed alle loro famiglie.



Tutto quanto è organizzato da volontari della Frazione e reso possibile dal buon cuore delle persone (commercianti, ditte varie, privati, ecc…) che ci forniscono qualunque cosa gratuitamente e si pongono, assieme a noi, un unico obiettivo, una volta all’anno poter essere un pochino di aiuto a tutte quelle associazioni locali, che tanto hanno bisogno di queste manifestazioni, per poter continuare ad esistere perché persone meno fortunate di noi possano continuare a beneficiarne.