Ospedaletti: il 9 e 10 novembre, presso la Sala Polivalente si terranno due conferenze dedicate al “Meditare sull’Amore e Compassione”

Il prossimo fine settimana nelle date di sabato 9 alle 14.30 e domenica 10 novembre alle 9.45, il Venerabile Othok Damchoe Rinpoché terrà due conferenze sugli insegnamenti dedicati al “Meditare sull’Amore e Compassione”, organizzate dal Centro Kalachakra in via Matteotti, 116, presso la Sala Polivalente di Ospedaletti, al Piano meno uno all'ingresso del Soccorso Ambulanze. Durante gli incontri, verrà anticipata la Biografia di Ghesce Yesce Tobten Maestro meditatore realizzato, che in passato insegnò molte volte presso l’Associazione. È già riconosciuta la giovane reincarnazione che è sempre caratterizzata da uguale semplicità ed umiltà del suo predecessore, e attualmente sta nuovamente studiando per tornare ad insegnare ai numerosi studenti di tutto il mondo che lo seguono da tanti anni, per chi fosse interessato sarà pronta la relativa edizione per il prossimo dicembre.