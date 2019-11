Savigliano, convegno dei giovani: diversità, diritti, doveri… desideri

Incontrarsi per conoscersi e, insieme, guardare al futuro.

E’ questo lo spirito dell’iniziativa promossa dalla Chiesa Pentecostale delle Nazioni di Savigliano per sabato 9 novembre, dalle 15 alle 18, a Savigliano, nell’auditorium della Crusà Neira in via San Francesco.

Un convegno rivolto prevalentemente ai giovani per confrontarsi su: diversità, diritti, doveri e… desideri.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’amministrazione comunale ed è organizzata in collaborazione con l’Anffas “La rosa blu” e l’Anffas Piemonte Lavoro, che ha da poco aperto i battenti presso i locali della struttura in via Mussa.

I lavori si apriranno alle 15 con i saluti del sindaco della città, Giulio Ambroggio, cui farà seguito la proiezione di una serie di videointerviste.

A seguire alcuni interventi: Stefania Sito (Conferenze San Vincenzo) “Mamma, lasciamo vivere da italiano!”; Maurizio Biancotti (educatore) “Guidare nel tunnel”; Daniel Bongioanni (insegnante della lingua dei segni) “Tutti diversi, tutti uguali”; Teresa Minischetti (Agenzia Anffas Lavoro) “I Neet, giovani che non studiano e non lavorano”.

La presentazione di un breve “Drama” proposto da giovani africani precederà una relazione del prof. Sergio Soave sul tema “Conoscere per decidere. L’importanza della formazione”.

Seguirà dibattito con rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo della scuola.

A partire dalle 17 l’evento si trasformerà in “festa” con musica e danze de “I giorni di Elia” (ritmo senza confini) e poi “Con le mani e con il cuore”, presentazione di manufatti realizzati dai “talenti al lavoro”, introdotti da Odo Bassey Effiong, pastore della comunità locale della Chiesa Pentecostale.

Il convegno si chiuderà con un momento conviviale e al ritmo della “musica che unisce”.