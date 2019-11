Bra: fino a dicembre il “Roero” visto attraverso gli scatti di Carlo Avataneo

C’è ancora tempo per visitare la mostra fotografica di Carlo Avataneo dedicata al “Roero”. Trentanove immagini di grande formato che raccontano la terra Patrimonio dell’Umanità Unesco con i suoi straordinari paesaggi del vino, gli antichi borghi e i castelli arrampicati sulle alture, le rocche e le tradizioni, e che potranno essere ammirate gratuitamente nelle sale dello storico Palazzo Mathis (in piazza Caduti per la Libertà 20) fino al prossimo 8 dicembre 2019 in orario 9-12.30 e 15-18 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12.30 il sabato e la domenica.

Inoltre, in aggiunta alla visita sono state anche predisposte alcune iniziative collaterali per gli studenti. Si tratta di specifici laboratori artistici che vengono offerti a tutte le scuole interessate, della città e del territorio. Per i ragazzi più giovani (scuola dell’infanzia e primaria) due le proposte: il laboratorio “La forma e i colori”, dedicato alla struttura degli alberi immortalati da Avataneo, e “Ritratto di una Masca”, in cui gli artisti in erba dovranno ritrarre con i gessetti questo storico personaggio piemontese. Infine, per tutti gli alunni fino alla Scuola secondaria di primo grado, è stato predisposto un laboratorio di pittura in cui i ragazzi dovranno riprodurre un paesaggio fotografico ritratto dall’autore.

Tutti i laboratori sono gratuiti, prenotazione obbligatoria allo 0172-423880. Maggiori informazioni sulla mostra di Avataneo si possono invece ottenere su www.turismoinbra.it o contattando l’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172-430185.