Nasce "FuturAlba": prove di unione per le nuove leve del centrosinistra cittadino

Dopo l’esperienza delle elezioni tenutesi lo scorso 26 maggio, i giovani ex candidati nelle quattro liste ora confluite in "Uniti per Alba", a sostegno di Olindo Cervella, e nella lista "Alba Bene Comune", a sostegno di Lorenzo Paglieri, danno vita all’organizzazione giovanile "FuturAlba", con lo scopo di essere presenti e attivi sul territorio e impegnati per la comunità albese, con una particolare attenzione rispetto alle istanze giovanili, alla cultura e alla politica.



"FuturAlba nasce come occasione di confronto e di crescita - fanno sapere in una nota –, con lo scopo di portare all’attenzione della comunità albese tematiche care ai membri di tale organizzazione: in quest’ottica quindi, le diverse sensibilità dei singoli diventano ricchezza per il gruppo, che si impegna a proporre a tutti i cittadini di Alba momenti di riflessione, di creare eventi in cui dar spazio a temi e problematiche attuali che verranno trattate mantenendo il taglio giovanile che caratterizza l’organizzazione".



Il primo evento proposto dai membri di FuturAlba, l’occasione in cui il gruppo si presenterà alla comunità di Alba, si terrà venerdì 15 novembre alle ore 20.30 in Sala Riolfo, nel cortile della Maddalena.