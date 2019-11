La Sedamyl di Saluzzo torna ad essere "Made in Italy" grazie alla famiglia Frandino

La famiglia Frandino, attraverso la holding di diritto italiano Etea di sua proprietà, ha acquisito dal gruppo cooperativo francese Tereos il 50% del capitale sociale di Sedamyl Spa, società di diritto italiano attiva nella produzione di amido e derivati, glutine e alcol, di cui la Famiglia Frandino deteneva già il restante 50%, raggruppando così tutte le attività all’interno di un unico gruppo industriale.

Sedamyl spa, nata nel 1949 come distilleria di frutta (Seda) a Saluzzo (Cuneo), è stata acquisita nel 1961 dalla famiglia Frandino, oggi alla terza generazione di imprenditori, che l’ha poi convertita in impianto di amido di frumento per l’estrazione di amidi e derivati, dolcificanti, glutine e alcol.

Tornano al 100% italiane anche le attività di Sedamyl nel Regno Unito: la holding Etea ha infatti acquisito da Tereos il 50% del capitale sociale di Sedalcol UK, attiva nella produzione di amido e derivati, glutine e alcol, con stabilimento produttivo a Selby (UK), di cui deteneva già il restante 50%. Nasce quindi, attraverso un’operazione di acquisizione dal valore di circa 220 milioni di euro, un gruppo industriale a controllo familiare e 100% italiano, leader nei settori della produzione degli amido-derivati.

La commercializzazione dei prodotti degli stabilimenti Sedamyl Spa e Sedalcol UK, affidate fino all’acquisizione a Tereos, è passata ad un’entità commerciale interamente detenuta dalla Famiglia Frandino.

Il gruppo di nuova formazione fattura complessivamente 430 milioni di euro, di cui 300 circa nel settore degli amido-derivati ed i restanti 130 circa nei settori complementari (engineering, energia da fonte rinnovabile, commercializzazione di cereali ed oleaginose a terzi).

«Il progetto di acquisizione dell’intero capitale di Sedamyl Spa e Sedalcol UK Ltd – afferma Mario Frandino, A.D. di Sedamyl, - rappresenta per la famiglia una tappa fondamentale nella realizzazione della propria strategia di crescita, coronando un’esperienza industriale iniziata negli anni ’60 del secolo scorso con la produzione di alcol alimentare. Siamo convinti che la conduzione familiare delle nostre attività rappresenti un elemento di forza rispetto ai nostri competitors multinazionali. Tale impostazione societaria ci ha sempre permesso di adottare una visione di business di lungo termine, solida, coerente e agile nel rispondere alle esigenze del mercato»

Attraverso questa operazione, la famiglia Frandino rafforza la propria posizione nel segmento dell’alcol di alta qualità ad uso alimentare, consolida la propria diversificazione geografica e conferma il proprio posizionamento come operatore europeo del settore degli ingredienti, sia nel segmento alimentare che in quello industriale, con riferimento alla produzione di amido, sciroppi di glucosio, glucosio disidratato, glutine vitale, proteine modificate.