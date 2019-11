Docenti stranieri ospitati dall'Istituto comprensivo di Montà

Nell'ambito del progetto europeo "Erasmus plus School Gardens around Europa" un gruppo di docenti in arrivo dalla Spagna, Portogallo, Lettonia, Grecia, sono stati accolti dall'Istituto comprensivo di Montà.

Il progetto basato sulla sana alimentazione ha dato l'opportunità agli insegnanti di conoscere il territorio e i suoi prodotti locali con visite specifiche e laboratori presso gli Apicoltori Cauda, la cantina vinicola Chicco, la ricerca simulata del tartufo con i trifoulau, lo show cooking sulla cucina tipica locale, tenuto dalle maestre della scuola primaria.

I docenti hanno poi seguito l'orto didattico della scuola elementare, visitato il paese, i sentieri, le Langhe ed anche la città di Torino.